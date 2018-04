Nekrolog: Den legendariske og kompromisløse free jazz-legende Cecil Taylor er død

Med Cecil Taylors død er den sidste af den frie jazz' grundlæggende faderskikkelser væk.

Tenorsaxofonisterne John Coltrane og Albert Ayler mistede vi for årtier siden, og alten Ornette Coleman tjekkede ud i 2015. Men i modsætning til Coleman blev Cecil Taylor aldrig for alvor populær i brede kredse. Dertil var hans musik for avanceret, hans spillestil for radikal, ekstremt abrubt, dissociativ og voldsom i udtrykket, og klaveret meget ofte blev behandlet som et slagtøjsinstrument.

Den slags musik får man ikke mange fans af; til gengæld opnår man, når man holder ved og til stadighed nuancerer sin musikalske facon, at blive genstand for nærmest kultisk dyrkelse og sætte sig mærker i sammenhænge, hvor det for alvor betyder noget. Og vil blive ved med at gøre det i mange, mange år fremover.

Taylor blev født i New York, nærmere bestemt i bydelen Queens, dengang hjemsted for den bedre stillede del af den sorte befolkning. Han begyndte tidligt at spille klaver, og efter den almindelige skole fik han en klassisk musikalsk uddannelse på New York College of Music og sidenhen New England Conservatory i Boston, hvor så forskellige folk som den i danske sammenhænge kendte dirigent Herbert Blomstedt og jazzbassisten Dave Holland har studeret.

Cecil Taylors bedrev først og fremmest studier i komposition, især var han interesseret i europæisk modernisme. Og da han havde afsluttet sine studier, rykke han tilbage til New York og dannede en gruppe med blandt andet bassisten Steve Lacy. Allerede året efter debuterede han med lp'en 'Jazz Advance' på den senere meget kendte producer Tom Wilsons lille plademærke Transistion. Her gav den 27-årige Taylor kompositioner af Monk, Ellington og Cole Porter med flere en særdeles egensindig behandling, samtidig med at han præsenterede en lille håndfuld af sine egne helt friske, og udgivelsen hører til blandt de absolut mest bemærkelsesværdige debut-udgivelser i jazzens historie. Skulle man have den stående i reolen i et pænt førstetryk, behøver man ikke mangle til julegaverne hverken dette eller næste år.

Musikken på den første plade er ifølge flere opslagsværker stadig præget af og rodfæstet i samtidens post-bop-musik, men der bringer også anelser om noget aldeles nyt og selvstændigt. Taylor er en mand på vej mod sit helt eget udtryk. Og noget af det, der blandt andet hjalp i denne proces, var et samarbejde med John Coltrane.

Desværre var der ikke rigtig publikum til den form for musik, Cecil Taylor ville spille med lange, improviserede forløb og hidsige rytmiske strukturer. Men han slog i begyndelsen af 1960'erne vejen forbi Danmark, hvor han på Montmartre i St. Regnegade indspillede 'Live at the Montmartre', som blev udgivet på danske Debut i 1963. Den giver en meget god fornemmelse af, hvor Taylor var på det tidpunkt.

I København indspillede han også for Danmarks Radio med åndsfællen Albert Ayler – billedbåndene af denne kollaboration er desværre gået tabt for eftertiden, hvilket er en renlivet tragedie.