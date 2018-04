Dobbeltanmeldelse: Den ene har en voldsom slagkraftig stemme, den anden en stemme så kvidrende, at man bliver helt svimmel Mens Anita Rachvelishvili fra Georgien matcher de heftigste Verdi-roller med sin dybtklingende stemme, er den franske sopran Sabine Devieilhe let som en fugl.

FOR ABONNENTER

Det var dirigenten Daniel Barenboim, der opdagede hende på La Scalas sangakademi og hev hende frem på operascenen i Milano, hvor hun bragede igennem som Carmen ved det verdenskendte operahus’ sæsonåbning i 2009. Vel at mærke i en produktion, hvor hun sang over for tidens helt store tyske stjernetenor, Jonas Kaufmann. Anita Rachvelishvili var kun 25, men produktionen blev sendt på tv verden over, og gennembruddet mindede om knaldet fra et rumskib i en sci-fi-film, når det skifter fra almindeligt intergalaktisk luntetrav til lyshastighed.