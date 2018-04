Soleimas stemme er pakket ind i for mange popluner på ny ep Selvom Soleima har en kraftfuld og unik stemme, kan den ikke høres på hendes nye ep 'Bulldog'.

Soleimas stemme er spæd og mild og bruser i øret som champagnebobler. Desværre er boblerne blevet lidt fladere på hendes nye ep ’Bulldog’.











Soleima. Bulldog. Warner

Da Soleima debuterede i 2015 med ep’en ’NO. 14’, lød hun som helt sin egen: tropisk og karismatisk i sit udtryk. Kanten i hendes musik kommer fra den søde og lidt excentriske poplyd, men det er også sødmen, der trænger til modspil på hendes nye ep, der ville have godt af mere drama og dybde.

Der er ingen tvivl om at Soleima har en stærk og særegen stemme, men den er pakket ind i for mange forudsigelige popluner, der leder tankerne hen på navne som Scarlet Pleasure og allerede virker fortærskede her godt inde i 2018.

Jeg håber, der bliver gjort mere plads til at vise nye eksperimenter, der stikkere dybere end moderigtige og imødekommende produktioner.