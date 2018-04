Vrede i Tyskland over musikpris til rappere anklaget for antisemitisme Rapperne Kollegah og Farid Bang har fået en stor musikpris i Tyskland, men anklages for antisemitiske tekster.

Det har ført til voldsom debat i Tyskland, at den store musikpris Echo Award er blevet uddelt til rapperne Kollegah og Farid Bang.

De to bliver anklaget for antisemitisme i deres tekster af blandt andet en række jødiske organisationer. Det er tekstlinjer om, at have »mere markeret krop end fangerne i Auschwitz« og om at »lave endnu et Holocaust«, som har fået mange til at reagere.

Det skriver Deutsche Welle.

Inden uddelingen af prisen, tog forsangeren fra det tyske punkband Die Toten Hosen ordet og sagde, at provokation kan være et vigtigt kreativt værktøj, men at de to rappere med deres Auschwitz-sammenlingning var gået for langt, hvilket han fik stående applaus for.

Bred kritik

Det er ikke alene fra kunstnerisk side, kritikken lyder. I et indlæg i Bild am Sonntag siger den administrerende direktør fra flygiganten Airbus, Tom Enders, eksempelvis, at han fordømmer, at prisen bliver uddelt til de to rappere.

»Det ødelægger Tysklands internationale omdømme. Er antisemitisme blevet acceptabelt i Tyskland?«, siger han.

Arrangørerne forsvarer sig med, at prisen handler om salg, ikke kvalitet, men er har siden meldt ud, at de for fremtiden ikke vil tolerere racisme, antisemitisme, sexisme, homofobi og voldsglorificering.

De to muskeltunge rappere sagde fra scenen, at de ikke ville gå ind i en politisk debat med punkeren, men har tidligere sagt, at de ikke vil slås i hartkorn med nogen form for antisemitter, og at de tager afstand fra al had mod minoriteter.

Prisen fik de for årets tyske rapalbum.