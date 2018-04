Beyoncé-koncert hyldes: »Den mest meningsfulde, fængslende, kraftfulde og radikale koncert i år og i de kommende år« Koncerten bliver sammenlignet med den legendariske Woodstock-festival blev gæstet af Destiny's Child, Solange og Jay-Z.

I weekenden blev der skrevet et nyt kapitel i den amerikanske musikhistorie.

Beyoncé spillede på den californiske festival Coachella, og i følge de amerikanske medier var det en koncert, der sent vil blive glemt.

»Lad os gå lige til sagen. Det er ikke sandsynligt, at en amerikansk musiker spiller en mere meningsfuld, fængslende, kraftfuld og radikale koncert i år eller i de kommende år«, skriver New York Times i sin anmeldelse af koncerten.

Det var første gang nogensinde, at en sort kvinde var hovednavn på festivalen, der har plads til 250.000 publikummer - det svarer til ca. dobbelt så mange som på Roskilde Festival.

Koncerten var rig på historie, stærkt politisk og visuelt storslået New York Times

Den to timer lange koncert bød på et marchband, en masse dansere og adskillelige tøjskift.

Tidligt i koncerten sang hun 'Lift Every Voice and Sing', der er kendt som den afroamerikanske nationalsang. Undervejs kunne man høre citater fra borgerrettighedsforkæmperen Malcolm X, og Queen Bee nåede også at hylde legendariske Nina Simone, der ligeledes er kendt som en vigtig stemme i borgerrettighedsbevægelsen.

Rolling Stone har kaldt koncerten for »vores Woodstock, vores Monterey Pop, vores Isle of Wight« med henvisning til de historiske festivaler, der står som afgørende vendepunkter i amerikansk kulturhistorie.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 15, 2018 at 9:22am PDT

»Ain't that 'bout a bitch«

Koncerten bød på en overraskende gendannelse af Destiny's Child, som Beyoncé brød igennem med i 90'erne. Sammen med Kelly Rowland og Michelle Williams sang hun en medley af gruppens kæmpehits 'Lose My Breath', 'Say My Name' og 'Soldier'.

Inden da havde hun haft besøg af hendes mand Jay-Z under sangen 'Déjà Vu' og senere fik hun også besøg af hendes lillesøster Solange, da de sang 'Get Me Bodied'.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 15, 2018 at 9:31am PDT

Flere af anmelderne lægger vægt på Coachellas omdømme som en hvid hipster-festival. Washington Post beskriver festivalen som en »afslappet festival med bohemeæstetik, hvor fulde, hvide hipstere går rundt med indianerhovedpynt«.

Festivalernes massive fremkomst over de sidste to årtier har skabt en idé om, at festivaler er afslappede steder, skriver New York Times. Det har ifølge mediet haft den tragiske effekt, at musikere ikke optræder for et større formål. Sådan var det ikke med Beyoncé.

»Koncerten var rig på historie, stærkt politisk og visuelt storslået«, skriver New York Times.

»Ain't that 'bout a bitch (var det ikke på tide, red.)«, sagde Beyoncé, efter hun takkede for at være festivalens første kvindelige hovednavn. Så sang hun den feministiske slagsang 'Run the World (Girls)'.

Beyoncé skulle allerede sidste år have været hovednavn på Coachella, men koncerten blev udskudt til i år, da hun blev gravid.

Den 23. juni spiller Beyoncé sammen med Jay-Z i Telia Parken. Der er stadig billetter i salg til koncerten.