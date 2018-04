Prince havde håndskrevet 50 sider til biografi, der udkommer i år Inden julesalget kommer en posthum Prince-biografi, som stjernen gik i gang med lige inden sin død.

På lørdag er det to år siden, hans lilla højhed Prince blev fundet liggende livløs i en elevator i sit hjem. Han blev 57 år og døde af en overdosis af smertestillende medicin.

Forinden nåede han dog at aflevere 50 håndskrevne sider til en biografi om ham selv. Det fortæller bogagenten Esther Newberg i en podcast fra Variety.

Biografien bliver skrevet af forfatteren Dan Piepenbring, og det forventes, at bogen udkommer i år inden julesalget.

»Det bliver et vidunderligt minde om en stor sangskriver og musiker«, siger Esther Newberg i podcasten.

Bogen er »en ukonventionel og poetisk rejse igennem hans liv og kreative virke«, beskriver udgiveren Spiegel & Grau ifølge Rolling Stone.

Skulle være udkommet i 2017

Det er tidligere blevet meldt ud, at bogen har den foreløbige titel 'The Beautiful Ones'. Det er også en af sangtitlerne på hans album 'Purple Rain', der udkom i 1984.

Det er dog endnu ikke helt sikkert, om Prince håndskrevne sider kommer til at indgå i den endelige biografi. Han har skrevet om sin familie og dens fortid som slaver, hvor en af hans slægtninge blev voldtaget af en slaveejer, fortæller Esther Newberg.

Bogen skulle oprindeligt være udkommet i efteråret 2017, men efter Princes død var udgivelsen usikker. Den usikkerhed afliver bogagenten.

Esther Newberg fortæller i podcasten, at hun fik samlet hele tre udgivere til samtidig at fremlægge deres tilbud for Prince, hvilket ellers er ualmindeligt. Det var den eneste måde, hun regnede med, at hun ville få Prince til at mødes med udgiverne.