Populært, systemkritisk tyrkisk folkband har nu 11 medlemmer fængslet Grup Yorum er et af Tyrkiets mest populære folkbands, men siden debuten i 1987 har det systemkritiske musikerkollektiv været gennem flere end 400 retssager. I øjeblikket er 11 medlemmer fængslet, og bandets situation er et sindbillede på et Tyrkiet, hvor friheden for kunstnere mindskes år for år under Recep Erdogan, som onsdag udskrev valg.

Iført hvide kjoler, lyse skjorter og beige chinos træder medlemmerne af folkbandet Grup Yorum en efter en op på scenen på BJK Stadion i Istanbul.

I baggrunden anes Bosporusstrædets dybblå vand og Dolmabahce-moskeens minareter.

Musikerne bukker ærbødigt, før de indtager deres respektive plads på den enorme scene, hvor 55.000 publikummer byder dem velkommen. Nogle med knyttede næver i strakt arm, andre med viftende peacetegn.

Ytringsfrihed i Tyrkiet Ifølge en lang række ngo’er er ytringsfriheden i Tyrkiet under massivt pres, og på World Justice Projects opgørelse over retssikkerhed i verden ligger Tyrkiet nummer 101 ud af 113 undersøgte lande. PEN kritiserer i rapport fra marts Tyrkiet for at have fængslet 80 forfattere, og på Reporters Without Borders opgørelse over pressefrihed i 180 lande er Tyrkiet nummer 155. I en netop offentliggjort rapport fra EU-Kommissionen skoses Tyrkiet for at have undermineret fundamentale menneskerettigheder såsom ytringsfriheden i kølvandet på det mislykkede kupforsøg i 2016. Vis mere

Koncerten, der var bandets 25-års jubilæumsoptræden, fandt sted i 2010. Siden har 3,8 millioner mennesker set optagelsen på YouTube.

Bevæbnet med violiner, blæsere og traditionelle folkemusikinstrumenter synger de om undertrykkelse, imperialisme, frihedskamp og solidaritet. Men siden oprettelsen i 1985 har det populære folkband også været en torn i øjet på de tyrkiske myndigheder.

I sidste uge blev medlemmet Dilan Ekin idømt 2 år og 10 måneders fængsel for at ’propagandere for en terrororganisation’, og i 2017 blev bandets øvelokale i Istanbul raseret af myndighederne. Ved den lejlighed blev 11 bandmedlemmer fængslet.

Og selv om Grup Yorums situation er opsigtsvækkende, er myndighedernes behandling af bandet et præcist billede på et tyrkisk regime, som slår stadig hårdere ned på kunstnere, der opfattes som en trussel mod regimet. Det fortæller direktør for ngo’en Freemuse, der arbejder for at forsvare kunstneres ytringsfrihed, Srirak Plipat.

»Situationen for civilsamfundet og kunstnere i Tyrkiet bevæger sig i øjeblikket fra slem til værre. Den kunstneriske frihed er under massivt pres, og regimet gør alt, hvad de kan, for at lukke ned for kritiske stemmer«, siger han om Tyrkiet, der onsdag meddelte, at befolkningen skal til præsidents- og parlamentsvalgs 24. juni.

Situationen for civilsamfundet og kunstnere i Tyrkiet bevæger sig i øjeblikket fra slem til værre Srirak Plipat, direktør Freemuse

Tirsdag offentliggjorde EU-Kommissionen en rapport om Tyrkiet, hvori der blandt andet rettes en hård kritik mod en tiltagende politisering af retssystemet og en generel underminering af fundamentale rettigheder.

Ifølge den uafhængige amerikanske ngo World Justice Projects seneste opgørelse over den aktuelle retstilstand i 113 lande indtager Tyrkiet 101.-pladsen. Langt efter blandt andre Kina, Iran og Rusland.

En anden ngo, Freedom House, kategoriserede i 2017 Tyrkiet som »delvist frit«, men i år har landet fået prædikatet »ikke frit«, efter både politiske og civile rettigheder ifølge organisationen har været på tilbagegang.

Tyrkiet er samtidig det land i verden, hvor flest journalister i øjeblikket sidder fængslet, og i juli sidste år offentliggjorde PEN International et åbent brev, hvoraf det blandt andet fremgik, at organisationen »aldrig har set så mange forfattere være fængslet i noget land« i foreningens snart 100-årige historie.

Protester mod undertrykkelse

Ved Berlinalen sidste år protesterede en række filmskabere mod den tyrkiske regerings »undertrykkelse og censur« af kunstnere i landet, og den seneste måned har forbipasserende ved hjørnet af Houston Street og Bowery i New York kunnet se et vægmaleri af graffitikunstneren Banksy, der udtrykker solidaritet med den fængslede tyrkiske kunster Zehra Dogan.

»Situationen i Tyrkiet er unik, i den forstand at myndighederne slår så hårdt ned på systemkritikere i fuldt dagslys. Mange repressive regimer fængsler og undertrykker kritikere, men tyrkernes taktik er at statuere et så voldsomt eksempel i disse år, at det på længere sigt fører til selvcensur«, vurderer Srirak Plipat, der i samme åndedrag nævner, at der mellem 2014 og 2016 blev rejst over 1.800 sager mod personer, der anklages for at have fornærmet præsident Recep Erdogan.

»Man forsøger at lukke munden på kritikere på en række forskellige måder, men særligt antiterrorlovgivningen bruges til at slå ned på kunstnere, der kritiserer regimet eller sætter fokus på kurdernes og andre minoriteters situation«.

Musik til masserne

Netop det kurdiske spørgsmål – og andre af regimets ømme punkter – er omdrejningspunktet i flere af Grup Yorums sange, fortæller forfatter og Tyrkiet-kender Deniz Serinci, der har skrevet bogen ’Med musik som våben’ fra 2013.

»Bandet overskrider de røde linjer i tyrkisk politik: Sangteksterne udfordrer de officielle narrativer i Tyrkiet, hvad angår eksempelvis det kurdiske og det armenske spørgsmål. De abonnerer på ideen om, at man skal solidarisere sig med minoriteter«, siger han.

»En af sangene handler om den tyrkiske nedslagtning af kurdere i det østlige Tyrkiet i 1938. Da jeg gik i tyrkisk skole, var den officielle udlægning, at man her havde at gøre med nogle oprørere, som staten var nødt til at slå hårdt ned på. Men Grup Yorum vendte narrativet om, og en af deres sange starter med en mor, der græder, fordi hendes barn er blevet slået ihjel. De stiller simpelthen spørgsmålstegn ved regimets opfattelse af, hvem man skal have sympati med«.

Censur. Siden det mislykkede kupforsøg mod præsident Recep Erdogan i 2016, har regeringen indført undtagelsestilstand og en række bestemmelser, der ifølge eksperter bruges til at lukke munden på kritikere. Arkivfoto: Aden Altan/AP

Det erklærede revolutionære musikerkollektiv sættes ofte i forbindelse med den venstreradikale gruppering DHKP-C, der er på EU’s terrorliste, og parallelt med Grup Yorums mere end 20 udgivelser har bandet været genstand for over 400 retssager.

Prominente kunstnere som den amerikanske folkemusiker Joan Baez og danske Annisette Koppel har tidligere offentligt erklæret deres solidaritet med bandet, og i kølvandet på fængslingen af bandmedlemmer sidste år blev kampagnen ’Frihed for Grup Yorum’ lanceret i en række europæiske lande, hvor tidligere medlemmer har søgt tilflugt i årenes løb.

Til trods for bandets afdæmpede, melankolske musik og medlemmernes nærmest selvudslettende fremtoning har gruppen en veludviklet evne til at provokere. Da Tyrkiet i 1991 officielt ophævede forbuddet mod at tale kurdisk, udgav Grup Yorum kort tid efter et kassettebånd, der indeholdt sange på kurdisk. Og da regeringen i 2000 ville vedtage en lov, der skulle gøre det lettere at isolationsfængsle fanger, frygtede en række venstreorienterede indsatte, at de ville kunne blive udsat for tortur, og de begyndte derfor en sultestrejke. På Grup Yorums næste udgivelse var de sultestrejkende fanger at finde på coveret.

På forsiden af gruppens seneste album, ’Ille Kavga’ (’Kæmp uanset hvad’), er vist de instrumenter, der blev ødelagt under myndighedernes ransagning af bandets øvelokaler sidste år.

»De bruger musikken til at komme ud med deres budskaber. Og myndighederne er bevidste om, at systemkritisk musik i Tyrkiet er en farlig størrelse«, siger Deniz Serinci.

»Hvorfor? Et eksempel er min mormor, der er født og opvokset i Tyrkiet, og som er analfabet. Hun er – ligesom rigtig mange andre i Tyrkiet – ikke i stand til at læse en eller anden systemkritisk bog eller avis. Men hun kan høre musik. Så musikken når bredere ud end rigtig mange andre udtryksformer. Den når ud til manden i landsbyen, og det gør Grup Yorum farlig i regimets øjne«, siger Deniz Serinci.

Udfordrer enhedsstaten

Da den tyrkiske republik blev oprettet i 1923 af landsfaderen Kemal Atatürk, var det fundamentale udgangspunkt ét land, ét folk, ét sprog, ét flag, én nation.

Men Grup Yorums ofte antiautoritære tekstunivers kredser om temaer som frihedskamp og oprør mod centralmagtens undertrykkelse af minoriteter.

»Smukke brødre, kom I kurdere. Fædrelandets paradis, vi kommer, os de modige. Hvis I ikke kommer, skal vi piger nok marchere fremad alligevel. Nok med slaveri, stolte og længe leve! Marcher frem! Marcher frem. Tiden og tidsalderen er vores. Fædrelandet er inden for rækkevidde, venter på os«, hedder det eksempelvis i sangen ’Marcher fremad’.