Pianist-hardhitter gav den fuld skrue, og resultatet var både overgjort og raffineret Armensk-amerikansk hardhitter trådte tirsdag aften pedalen på Steinway-flyglet i bund ved sit første besøg i Danmark.

Han begyndte med en stille melodi af Arvo Pärt, den armenskamerikanske pianist, næsten som en børnesang med helt simpel rytme og masser af stilhed i musikken. Musik så diskret, at også alle de små lyde, der klinger i en fyldt koncertsal, kunne høres. En raslende lomme. En knirkende stol. Men pludselig – lige før Pärts musik var klinget ud – tog pokker ved Babayan. Han rullede en ballade af Franz Liszt ud som et batteri af kanoner, der bragede løs. Og så var det slut med at høre nuancer af stilhed den tirsdag aften.

Sergei Babayan (klaver). Mogens Dahl Koncertsal. Tirsdag

Sergei Babayan har de sidste 30 år levet som koncertpianist og klaverlærer for en stribe verdensberømte pianister i USA. Blandt andre den feterede Liszt-fortolker Daniil Trifonov, som han turnerer rundt med i en duokonstellation.

Han har ikke tidligere besøgt Danmark, så det var mere end almindeligt interessant, at Mogens Dahl havde fået ham til landet med et mangfoldigt soloprogram. Der var planlagt både tysk og russisk senromantik af Liszt og Rakhmaninov, sarte stykker af Chopin, et nyere russisk værk, der kom rundt i alle genrer, og ikke mindst små enkle stykker af Johann Sebastian Bach.

Det viste sig ret hurtigt, at Babayan ville gå hårdt til de romantiske komponister og hele tiden trække deres musik over i ekstreme akustiske tilstande, hvor klangene i maksimal volumen kunne flyde sammen til voldsomme klangmassiver. Både Liszts ballade og Rakhmaninovs ’Etudes tableaux’ og to ’Moments musicaux’ blev gasset op med forstærkerpedalen i bund uden smålig skelen til detaljerne.

Jeg tror, at jeg i mødet med Babayans Rakhmaninov oplevede det vådeste, kraftigste 1-slag, jeg overhovedet har hørt i en koncertsal. Og så var det svært at få den informationsmættede musik til at lette. Til Babayans forsvar skal det siges, at han nok ikke var bevidst om, hvordan den slags fungerer i Mogens Dahl Koncertsal. Bygningen er en nænsomt istandsat gammel garage med murstensvægge og store vinduespartier – og det kan hurtigt blive en hård og ufølsom skal for et flygel at klinge i.

Det var ikke, fordi 57-årige Babayan ikke havde et nænsomt anslag eller detaljerede ideer til sine fortolkninger. Tværtimod. Romantikerne blev sat op i modsætninger: hurtigst muligt ud på længslens urhav og svømme rundt i uoverskuelige harmonier og tung klaverklang. Og så pludselig ind i idylliske stemninger med fuglefløjt og rislende bække.

Chopins ikoniske stykker – en polonæse, en vals og en barcarole – fik dermed hver sin klanglige idé, som han førte helt igennem. Valsen blev holdt i et snorlige stykke af milde vemodige konstateringer, mens barcarolen var sat til at løbe af sted i hårdhændet klaverboksning.

Seks små stykker af Bach fik tilsvarende en gennemført fortolkning. Nu uden pedal og med et kort, smukt anslag, som om det var karakterstykker. Hvis Babayan havde spillet et helt program med barokmusik, ville han fremstå som en økonomisk bevidst pianist snarere end en hardhitter.

I stedet fik vi et møde med den russiske komponist Vladimir Ryabov – årgang 1950 – og hans specielle fantasi til minde om pianisten Maria Yudina. Hun havde et ben i både den gamle og den nye verden før og efter verdenskrigene, og måske derfor var Ryabovs fantasi en rundtur i alverdens stilarter. Fra klassiske melodier og brutal romantik på grænsen til sammenbruddet til modernistisk punktmusik i alle retninger og sart impressionisme.

Også her gav Babayan volumen fuld skrue. Både hvor det virkede overgjort, men også med overraskende klanglige virkninger som resultat. Men sådan nogle raffinerede detaljer var det svært at holde fokus på midt i boksekampen med tangenterne.