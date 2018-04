Festen er truet på en af verdens mest legendariske natklubber Det skal være slut med fester, der varer hele weekenden på Berghain i Berlin. I hvert fald hvis det står til Alternative Für Deutschlands byrådsmedlem Sibylle Schmidt.

Den kan få folk til at stå i kø i op til tre timer; blot for at blive afvist af den overtatoverede dørmand, der har munden fuld af guldtænder.

Den åbner lørdag ved midnat og lukker først igen om mandagen.

Mange siger, at det er verdens bedste technoklub, og den får folk til at tage til Berlin for blot at være en af natklubbens 1.500 gæster.

Natklubben Berghain er noget af et tilløbsstykke, men ikke noget der falder i god jord hos det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschlands lokale byrådsmedlem Sibylle Schmidt (AfD).

Hun vil begrænse de endeløse fester på det gamle østtyske kraftværk. Derfor skal Berghain kun holde åbent fra klokken 22 til 6 om morgenen, hvis det står til AfD's byrådsmedlem.

Klubben skal nemlig følge en mere 'naturlig' døgnrytme, skriver The Guardian.

Fremprovokerer amfetamin-misbrug

For nylig døde en 30-årig amerikansk kvinde af en overdosis, efter hun havde besøgt Berghain. Synderen var ifølge Sibylle Schmidt den nærmest endeløse åbningstid, der 'fremprovokerer', at man tager amfetamin for at holde sig vågen.

Amfetamin undertrykker trætheden og forøger ens sexlyst. Rusen varer typisk 4-6 timer, og mange bruger det til at kunne drikke sig fulde uden at blive træt. Stoffet blev især brugt under Anden Verdenskrig, så soldaterne kunne holde sig vågne og selvsikre.

AfD-politikeren har ellers et godt kendskab til Berlins natteliv. Inden hun kastede sig over højrefløjspolitik, arrangerede hun omkring 1.600 events i perioden 1980-2005.

Hun var eksempelvis med til at smugle østtyske punkbands ind i Vestberlin.

Sibylle Schmidt valgte at stille op for AfD på grund af flygtningekrisen.