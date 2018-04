Sting og Shaggy laver pinlig og slasket hyldest til jamaicansk musik Sting og Shaggy har klippet al nerve ud af reggaemusik på deres første fælles album. Forhåbentlig bliver det også det sidste.

Sting har været på Jamaica og leget reggaemusiker sammen med Shaggy. Højstemt har de kaldt det en hyldest til den caribiske ø og dens dybe musikkultur. Det ville jeg personligt nok hellere have været foruden, hvis jeg var fra Kingston.











Sting & Shaggy: 44/876. Interscope

Det er jeg så ikke, og nej, det her skal ikke handle om kulturel appropriation. Sting må spille al den reggae, han vil. Synes Sting, at den engang bombastiske Shaggy er den bedste musikalske udfordring, Jamacia byder på, ham om det. Og han kan også påkalde sig ånden fra Bob Marley, hvis det er det, der får hans båd til at vippe.

Men han skal ikke forvente stående applaus fra mig, når han i processen reducerer reggae til en times strandkantsmuzak, der bedste egner sig til lydtapet på en caribisk turistfælde-restaurant eller i elevatoren i det tilstødende hotel. Og i forbifarten endda forsøger at slippe af sted med adskillige banalfikserede linjer på niveau med dem her:

»I hear reggae music, it carries me away/ And the ghost of Bob Marley, that haunts me to this day/ There’s a spiritual truth in the words of his song/ And the Caribbean nation to which they belong«.

Bevares, de 15 sange er bundet sammen af sikkert musikalsk håndværk, der langsomt udvider den musikalske geografi mod amerikanske breddegrader og uden nogen god grund også fletter lidt salvelsesfulde salmetoner ind.

Sting leverer det meste melodiske materiale, Shaggy baryton-brummer mest bare med på deres tilforladelige glansbillede af en caribisk strandfest, mens de fortæller, at de elsker reggae og er hinanden bedste venner.

Det er med andre ord komplet ligegyldigt, sætter intet på spil og er alt andet end en hyldest til utrolige sangere som Junior Murvin, Horace Andy, Ini Kamoze, John Holt, Barrington Levy, Garnett Silk eller nogle af de mange andre reggaestemmer, man helt sikkert burde finde frem i stedet for at lytte til Sting og Shaggy.

Egentlig skulle Shaggy og Sting bare have indspillet en enkelt sang sammen, men endte med et helt album. Og gav den titel efter deres respektive hjemlandes telefonkoder.

Resultatet er et af den slags samarbejder, man har tid til, når der virkelig ikke er noget vigtigere, der trænger sig på.

Og man har sine største bedrifter bag sig. Fornemmelsen af det sidste bliver kun forstærket af dette overflødige, slaskede og helt igennem uinteressante album.