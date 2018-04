Amerikansk kapitalfond investerer i danske festivaler Med tilførslen af »et større millionbeløb« har den danske festival- og koncertvirksomhed Down The Drain fået mod på at lave større arrangementer – eller udvide i udlandet.

Direktør Brian Nielsen er en glad mand.

Den amerikanske kapitalfond Orkila har købt 40 procent af hans virksomhed, Down The Drain Holding, der ejer musikfestivalerne Northside i Aarhus og Tinderbox i Odense samt bookingselskabet Beatbox Entertainment.

»Vi offentliggør ikke beløb, men det er et større millionbeløb, Orkila har investeret i butikken«, siger han.

Dermed har virksomheden fået råderum til at investere i eksempelvis den kommende flytning af Northside til en anden koncertplads. Eller, tilføjer Brian Nielsen:

»Vi kan realisere tanker og ideer, der rækker ud over Danmark«.

»Nu har jeg ikke lige noget på bedding, men det er klart, vi driver en forretning, og hvis vi skal udvide butikken, kan vi måske ikke blive ved med at lave festivaler i Danmark. Så vil det være logisk at kigge ud over grænserne«, siger Brian Nielsen.

Med en kapitalfond om bord kan I så komme til at miste sjælen i nogle af de ting, I producerer?

»Vi har været en forretning og en kommerciel aktør, siden vi startede i 2010. Jeg kan ikke se, hvad der er blevet anderledes – så nej, jeg tvivler på, vi vil begynde at lave dårligere festivaler«.

Vi kan realisere tanker og ideer, der rækker ud over Danmark Brian Nielsen, Direktør for Down The Drain Holding

Down The Drain er ikke den første danske kreative virksomhed, som amerikanske Orkila investerer i. For to år siden købte kapitalfonden en andel – i dag udgør den omkring 20 procent ifølge cvr-registret – af specialbryggeriet Mikkeller, der producerer øl og ejer en række barer rundtomkring i verden.

Via involveringen i Mikkeller har Orkila også været med til at arrangere musikfestivalen Haven i København, som såvel Mikkeller som Down The Drain er medejere af. Og det er netop via festivalen Haven, at kontakten til den seneste investering er opstået, fortæller medstifter og medejer af Orkila Jesse M. Du Bey.

Han har siden investeringen i Mikkeller siddet med i bestyrelsen og vil fremover også have en plads i bestyrelsen hos Down The Drain, mens det afgørende ord ligger hos Brian Nielsen, Mads-Kristian Sørensen og Flemming Myllerup, der sammen ejer de resterende 60 procent.

»Jeg synes, at det, de laver, er meget imponerende. Brian, Flemming, Mads og Xenia (booker ved Beatbox, red.) er et stærkt team, et af de stærkeste, jeg har set i branchen for musikevents«, siger Jesse M. Du Bey.

»Måske kan vi hjælpe dem med at undgå at begå visse fejl i forhold til vækst, mens de undersøger, hvordan de kan fordoble eller tredoble deres virksomhed ved enten at lave flere eller større events«, siger han.

Brian Nielsen, kunne det i virkeligheden have været hvem som helst med en stor check, der havde investeret i Down The Drain?

»Nu er der ingen hemmelighed, hvordan kapitalfonde agerer: De går ind i en forretning, investerer et stort beløb og regner så med et større afkast om fem til syv år. Der behøver man ikke holde læserne for nar – folk er ikke dumme, og det er jeg heller ikke«.

»Men Jesse og de andre er ret cool og ret rock’n’roll. Kloge og dygtige, analyserende og strategiske. Så ud over den finansielle gevinst for firmaet får vi også nogle aktive medspillere, som ikke bare er en grå kapitalfond, hvor alle kommer i nålestribede jakkesæt«.

Har du også en lille smule nervøsitet i maven over, om I nu kan indfri forventningerne om at tjene flere penge her om fem-syv år?

»Nej, det har jeg absolut ikke. Jeg er pænt sikker på, at Orkila er gået ind i vores forretning af en årsag – vi er blevet vurderet ud fra det, vi har lavet indtil videre, og det beroliger mig. Vi er i al beskedenhed ret dygtige til det, vi laver. Og det har de set«.