6 hjerter: Wienerfilharmonikernes koncert var et møde med eliten, og så må man overgive sig Med en hyldest til to af de komponister og dirigenter, orkestret har haft et særligt forhold til, rundede verdens førende turnéorkester København med sublim Mahler.

Det har sin pris at spille i verdens førende turnéorkester – og det er lige præcis, hvad Wienerfilharmonikerne er.

Wienerfilharmonikerne









Solist: Elisabeth Kulman. Dirigent: Daniel Harding. Koncerthuset. Søndag.

Ud over at arbejde på Wiener Staatsoper spiller musikerne i det celebre orkester en hel del på farten. Det kan betale sig, når man er et topbrand og samtidig en selvstyrende virksomhed, der selv hyrer sine stjernedirigenter og selv styrer udgifter og indtægter.

I aften spiller orkestret i Aalborg. Lørdag gjaldt det Tampere i Finland. Onsdag giver de koncert i Stockholm.

Og så er Wienerne ellers klar til at fyre den af i weekenden med værker af Gustav Mahler og Leonard Bernstein på hjemmebane i den gyldne Musikverein-bygningen i Wien, som danskere kender fra orkestrets nytårskoncerter.

Livet på farten kræver tålmodighed af herrernes hustruer, har man traditionelt sagt. Men efterhånden kræver det også tålmodighed af kvindernes mænd.

Nu med - mange - kvinder

Der var nemlig ikke så få kvindelige musikere med, da orkestret søndag aften indtog scenen i Koncerthuset i København.

Efterhånden er det nogle år siden, orkestret opgav den konservative praksis med kun at have mandlige medlemmer, og som alle kunne forvisse sig om, har det ikke haft den ringeste indflydelse på orkestrets høje standard.

Det er krævende at spille koncerter aften efter aften, men var der noget, der sprang i ørerne ved Wienerfilharmonikernes koncert i København, var det orkestrets evne til hele vejen igennem at holde topniveau, hvad angår det, der ellers er så svært for et symfoniorkester: At balancere de mange forskellige instrumenter, så klangene blander sig helt rigtigt, samtidig med at alting i musikken kan høres.

Ligesom ved de øvrige koncerter på orkestrets turné bød koncerten i København på to symfonier. Hver af dem en hyldest til en komponist og dirigent, orkestret gennem sin efterhånden små 200 år lange historie har haft et særligt forhold til.

Foto: Martin Rosenauer

Hidsig historie

Mahler havde nogle få hidsige år som chefdirigent for orkestret omkring 1900, inden han forlod jobbet, officielt på grund af bekymringer for sit helbred.

Det var under hans ledelse, Wienerfilharmonikerne første gang spillede udenlands – i Paris, i forbindelse med en verdensudstilling – og hans symfonier har siden da indtaget en central plads på orkestrets repertoire.

At Wienerne spiller Mahlers særegne og komplekse musik med en indsigt, tradition og klasse, man ellers skal lede meget længe efter, kunne man forsikre sig om, ved bare at sidde stille og roligt og lytte i de fem kvarter, hans 5. Symfoni varer.