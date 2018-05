Sidste koncert: Diamanten sagde farvel til Max og hans musikalske venner Efter 14 år er det slut for DiamantEnsemblet. Tirsdag tog musikerne afsked med publikum, godt hjulpet af en dansk toptrio. Fremover skal Den Sorte Diamant præsentere et blandet musikprogram.

Der var takketaler, men ordene var ikke alle sammen overstrømmende.

Efter 14 år har Det Kongelige Bibliotek besluttet, at der skal nye musikboller på suppen i Den Sorte Diamants koncertsal, og for oboisten Max Artved, der i al den tid har styret Diamantens faste husensemble, DiamantEnsemblet, var afskedskoncerten tirsdag en anledning til at »dryppe et par dråber malurt« i et bæger, der ellers, som han sagde, havde været »fyldt til randen med gyldne dråber«.











Det var Max Artved, der tilbage i 2003 kom til Det Kongelige Bibliotek med ideen om et klassisk husensemble bestående af fem strygere og fem blæsere. Musikerne blev hentet fra førende symfoniorkestre i Danmark og Norge.

Artved havde selv job som solospiller i DR SymfoniOrkestret dengang, så netværket fejlede ikke noget, og siden 2004 har DiamantEnsemblet spillet en kontinuerlig række af kammermusikkoncerter i Diamantens Dronningesal, der har en perfekt størrelse og akustik til formålet.

DiamantEnsemblet Har bestået af 10 musikere, hvoraf de fleste har fast job i orkestre som DR SymfoniOrkestret, Det Kgl. Kapel og Det Norske Kammerorkester. Professor Max Artved fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har været ensemblets leder, fra det i 2004 blev Den Sorte Diamants husorkester, til det i denne uge spillede sin sidste koncert.

Nye tider

De klassiske koncerter har været krydret med Beatles-programmer og nytårskoncerter, og ved hjælp af fondsstøtte har Artved og hans venner kunnet invitere så fremragende internationale solister som pianisterne Leif Ove Andsnes og András Schiff, sangeren Bo Skovhus og violinisterne Vilde Frang og Nikolaj Znaider.

Men Det Kongelige Bibliotek har vurderet, at det nu er tid til en ny og bredere vifte af musiktilbud i Diamanten. Tirsdag var derfor afskedens time, og salen var udsolgt.

DiamantEnsemblet stillede op i to hold og viste – som ved sine mange tidligere koncerter – hvor fleksibel en grundmængde, fem strygere og fem blæsere er.

I røde sneakers og med kroppen i karakteristisk bevægelse, mens han spillede, var Max Artved som altid på én gang fokuseret og legende til stede

Den kan deles og kombineres på mange måder, så rigtig meget forskellig musik kan komme i spil.

Aftenens gæster var den danske klavertrio Trio con Brio, og med hjælp fra trioens pianist, Jens Elvekjær, spillede Diamantblæserne franskmanden Francis Poulencs sekstet. Drilsk og flabet, men også vemodig musik fra 1930’erne med en finale, der begyndte med gadedrengepift.

I røde sneakers og med kroppen i karakteristisk bevægelse, mens han spillede, var Max Artved som altid på én gang fokuseret og legende til stede. Med sine venner på fløjte, klarinet, fagot og horn lod han Poulencs musik fortælle om det overstadige, men også det triste, der helt givet fyldte DiamantEnsemblets farverige og populære tovholder på ensemblets sidste aften.

En flyvende start

Fraseringerne var spændstige, og efter pausen var det strygernes tur. Her trådte violinisten Soo-Jin Hong og hendes søster Soo-Kyung Hong på cello til, og især Soo-Jin trak læsset, så Tjajkovskijs strygesekstet ’Souvenir de Florence’ med sødme og overspændt sitren blev den sidste gave til publikum.

Det er musik, der med sin tætte tekstur og sine romantiske, bølgende melodier ellers let kan blive til klistret strygersovs. Men søstrene Hong og de øvrige strygere holdt Tjajkovskij i gang og oppe på tæerne.

Det ændrede ikke ved, at aftenens indledende trio for violin, cello og klaver af Haydn med dens overstadige rejse fra e-mol til E-dur blev den store oplevelse.