Dansk Folkeparti: Folkeskolens musiklærere skal uddannes på konservatoriet Manglen på musiklærere skal afhjælpes med en helt ny uddannelse. Musikpædagogernes formand kalder forslaget »fremragende«, mens andre fremhæver læreruddannelsen som det bedste sted at blive lærer.

Fremover skal de samme lærere undervise børn i musik, uanset om undervisningen foregår på en musikskole eller i grundskolens klasselokaler.

Som det eneste af folkeskolens fag skal musik nemlig på sigt varetages af en kandidatuddannet lærer, der har tilbragt tre år på konservatoriet og to år på en læreruddannelse. I hvert fald hvis det står til Dansk Folkeparti, der med et nyt udspil ønsker at styrke musikfaget.

FAKTA Børn og musik Andre forslag fra Dansk Folkepartis udspil om børn og musik: 100 millioner kroner ekstra om året til musikområdet (en fordobling). Skal tages fra Statens Kunstfond

Musik skal være obligatorisk frem til 9. klasse, og ikke blot til 6. klasse som i dag

Forældrebetaling til musikskoler skal gøres indkomstafhængig

Der skal indføres et ’håndværkerfradrag’ ved køb af undervisning af private konservatorieuddannede undervisere Vis mere

»Musik er et specielt fag, fordi der er et kæmpestort element af håndværk, som skal være på plads, inden man kan forholde sig til det didaktiske. Så vi bliver nødt til at tænke nyt«, siger Alex Ahrendtsen, kultur- og uddannelsesordfører.

»Vi tager udgangspunkt i det, konservatorierne kan tilbyde. Og ved at bygge en pædagogisk-didaktisk overbygning på, kan en kandidat herefter undervise både i folkeskole og musikskoler, hvilket giver fleksibilitet«.

Tanken er, at en musiklærer skal undervise 18 timer om ugen i folkeskolen, inklusive forberedelse. Det bør ikke være mere, da musik er et krævende fag at have mange timer i. Ved siden af dette kan kandidater fra den nye musiklæreruddannelse have en musikerkarriere eller undervise på musikskole, siger Alex Ahrendtsen, »så man kan skrue en god uge sammen«.

Som beskrevet i sidste uge i Politiken mangler folkeskolen musiklærere, og Alex Ahrendtsen er sikker på, at denne nye uddannelse vil være så attraktiv, at den på sigt vil løse netop dette problem.

Formanden for Dansk Musikpædagogisk Forening, Ole Helby, bliver i første omgang helt tavs, da han hører forslaget.

»Det er fremragende«, siger han så. »Det er det, vi har kaldt på i så mange år«.

Han har savnet en helhedsløsning i stedet for, at man enten uddannes på konservatoriet med stor faglig ballast, men mindre fokus på det pædagogiske, eller på læreruddannelsen, hvor der de seneste år er skåret ned på undervisningen i eksempelvis klaver og sang.

En ny musiklæreruddannelse som den, Dansk Folkeparti foreslår, vil derfor »skabe den sammenhæng, vi efterspørger«.

Ligesom det vil give mulighed for, at børn faktisk lærer at spille på et instrument, når de har musik i folkeskolen, siger Ole Helby, hvilket han gerne så blev en del af musikfagets formål.

Det er et langsigtet projekt, som i virkeligheden burde have været sat i søen for længst Ole Helby , Formanden for Dansk Musikpædagogisk Forening

Spørgsmålet er, om hans medlemmer, som er uddannet på konservatoriet, ville have mod på at skulle ud og undervise i en stor folkeskoleklasse, hvor eleverne ikke frivilligt har valgt at gå til musik?

»Mange af vores nuværende medlemmer ville betakke sig. Men hvis man forestiller sig en uddannelse som den, Dansk Folkeparti foreslår, så får man jo en helt anden lærer, som er født til at gå den vej. Det er et langsigtet projekt, som i virkeligheden burde have været sat i søen for længst«, siger han.

»I stedet har man kørt i to søjler: folkeskolens musiklærere over for de konservatorieuddannede musikskolelærere. Man ved, der er et problem, men alligevel skal det være som altid«.

Lærer først – eller musiker først?

Ude på professionshøjskolerne er man mere skeptisk. Erik Lyhne er censorformand for faget musik på læreruddannelsen, og han så hellere, at man forbedrede de nuværende uddannelser, hvor eksempelvis undervisning i sang og klaver er blevet skåret de seneste år.

»Vi har på professionshøjskolerne en lang tradition for at uddanne studerende til at undervise børn, og vi er rigtig kompetente til at tænke børns hverdag og dagligdagen på skolerne ind. Så man skal tænke sig godt om, hvis man vil udskille musiklæreruddannelsen. For at sætte sagen på spidsen: Er det næste så, at for at kunne undervise i fremmedsprog skal man lære engelsk i England og tysk i Tyskland?«, siger Erik Lyhne.

Formanden for grundskolernes musiklærere, Karen Kjær Johansen, synes, forslaget lyder »spændende« – men understreger samtidig, at det bedste sted at blive lærer, uanset i hvilket fag, i hendes øjne er på læreruddannelsen.