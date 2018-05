Post Malone leverer bedøvende rap på nyt album Efterhånden har Post Malone sat sit aftryk på hiphoppen, og det beviser hans også med sit nye album 'Beerbongs & Bentleys'.











Post Malone: Beerbongs & Bentleys. Republic

Den 22-årige texanske rapper Post Malone dukkede op i 2015 med den melankolske og svævende hiphophymne ’White Iverson’, en hyldest til den legendariske basketballspiller Allen Iverson.

Post Malone er en hvid og syngende rapper med flair for melodisk og døsig attitude. Hiphop er et overvejende afroamerikansk musikreservat, men Post Malone har vundet respekt med originalitet og ved at opfinde sin egen lyd.

I 2016 udgav han debutalbummet ’Stoney’, og på ’Beerbongs & Bentleys’ holder han fast i sin luftige og bedøvende hiphoplyd dog med mere countrytwang.

Teksterne kredser om alt fra succes og dyre biler til forliste forhold og receptmedicin. Der er en afstand til følelser, som paradoksalt nok bliver en medrivende og hyper følsom flugt fra det, der gør ondt.