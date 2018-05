Nye sange: Kanye West er stadig en provokatør, men provokationer har nye konsekvenser i dag

FOR ABONNENTER

Kanye West har fået røven på komedie, siden han genåbnede sin Twitter-konto, tog Trumps hat på og kaldte slaveri et valg, »et mentalt fængsel«. Nu er hans kontroverser omsat til et nyt nummer. Over et sample af Four Tops diskuterer Kanye sine fritænker-ideer med Atlanta-stjernen T.I., der giver Kanye svar på tiltale: »This shit is stubborn, selfish, bullheaded, even for you/ You wore a dusty-ass hat to represent the same views/ As white supremacy, man, we expect better from you«.