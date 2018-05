Streamingtjenesten Tidal er blevet politianmeldt for playlistefusk Den norske rettighedsorganisation Tono har anmeldt tjenesten efter anklager om snyd. Danske Koda vil nu have revideret Tidals oplysninger.

Norske Dagens Næringsliv beskrev i sidste uge, hvordan streamingtjenesten Tidal, der ejes af blandt andre Jay Z, Kanya West og Beyonce har snydt med sine opgørelser. Snyderiet har ifølge avisen medført, at Kanya West og Beyonce har fået udbetalt flere penge, end de var berettiget til, mens Tidals øvrige kunstnere har fået en mindre del af kagen.

Og nu har den norske rettighedsorganisation, Tono, politianmeldt Tidal, skriver avisen.

»Vi skal beskytte rettighedshaverne, vi arbejder for, men vi mener, at en politianmeldelse også må være i Tidals interesse, som hævder, at dataene er blevet stjålet og misbrugt,« siger administrerende direktør for Tono, Cato Strøm til Dagen Næringsliv.

Den danske søsterorganisation, Koda, har besluttet sig for at få lavet en uafhængig revision af Tidals bruger-logning. Det sker på baggrund af mistanken om, at Tidal har manipuleret med tallene, oplyser kommunikationschef Eva Hein til avisen.

Bruger-logning er det, der danner baggrund for opgørelserne af, hvor meget og hvem brugerne har lyttet til på Tidal.

320 falske afspilninger

Dagens Næringsliv har fået adgang til ellers hemmelige lister med millioner af brugeres data. Og en analyse foretaget af det norske Center for Cyber and Information Security (CCIS) viser, at Tidal formentlig har snydt med afspilningerne af superstjernerne Kanya Wests og Beyonces musik.

Analysen viser, at opgørelserne over afspilninger omfatter mere end 320 millioner falske afspilninger af Beyonces 'Lemonade' og Kany West-albummet 'The Life of Pablo', begge fra 2016.

Blandt andet viser listerne, at den danske komponist Haldan E. skulle have lyttet massivt til 'Lemonade'. Men det har intet hold i virkeligheden, siger han til Dagens Næringsliv. Tværtimod har han kun hørt nogle få numre fra albummet.

»Jeg synes de fortjener at blive sagsøgt ind i helvede«, lød det fra den danske komponist, da avisen viste ham Tidals opgørelse over, hvor meget han har lyttet til 'Lemonade'.

Repræsentanter for Tidal hævder, at dataoplysninger er stjålet, at Dagens Næringslivs forståelse af dem er mangelfuld, og at avisen er i gang med en smudskampagne mod streamingtjenesten.

Tidals advokat skriver til Dagens Næringsliv, at Tidal nægter at have manipuleret med tallene eller ændret på royalti-udbetalinger til kunstnerne.