Avis: Beyoncé og Kanye West tjener styrtende på manipulerede streamingtal Megastjernernes lyttertal på Tidal er ifølge Dagens Næringsliv blevet manipuleret med, så de to medejere af tjenesten har øget deres indtægter på bekostning af andre musikere.

Tidal skulle være streamingtjenesten, som endelig gav musikerne en fair andel af indtægterne fra afspilningen af deres musik.

Men ifølge den norske avis Dagens Næringsliv er der via tjenesten systematisk blevet registreret langt flere afspilninger af Beyoncés album 'Lemonade' og Kanye Wests 'Life of Pablo' blandt selskabets brugere, end virkeligheden berettiger.

Dermed har de to kunstnere, som er medejere af Tidal, kunnet øge deres egne indtægter på bekostning af tjenestens andre tilknyttede musikere. På Tidal er det nemlig din andel af det samlede antal afspilninger på tjenesten, som afgør, hvor store indtægter du er berettiget til.

Dagens Næringsliv har fået adgang til store mængder interne data fra tjenesten, som er baseret i Oslo. Herunder logfiler, som dækker over en million brugere.

27 sange på én gang kl. 05.00.00

En af disse brugere skal have afspillet Beyoncés album 'Lemonade' 15 gange svarende til i 11 timer på et døgn. Men det afviser brugeren, som Dagens Næringsliv har opsporet i Washington D.C. i USA.

En anden bruger sidder i København. Det er den danske komponist Halfdan E. Nielsen, som ifølge logfilerne har lyttet til 'Lemonade' mere end 50 gange. Blandt andet imens han ifølge komponisten selv var på seminar eller spiste middag med sin familie.

»Det er vrøvl. Jeg har hørt nogle få sange. Jeg blev aldrig gode venner med pladen«, siger Halfdan E. Nielsen til Dagens Næringsliv.

En norsk musikanmelder skal en nat klokken 02.00.00 præcis have lyttet til 27 sange fra Kanye Wests 'The Life of Pablo' på samme tid fra én og samme konto og i øvrigt have gentaget kraftpræstationen præcis klokken 05.00.00.

Lignende gentagne mønstre på præcise klokkeslæt går igen gang efter gang i materialet, skriver Dagens Næringsliv.

Eksperter: Der er sket manipulation

Datamaterialet er blevet analyseret af eksperter på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Center for Cyber and Information Security (CCIS) på avisens opfordring.

»Gennem avanceret statistisk analyse har vi kunnet slå fast, at der er foregået manipulation med data i visse perioder. Manipulationen ser ud til at rette sig imod en meget specifik gruppe sange fra to bestemte album«, lyder det i forskernes rapport, som er lagt frem offentligt.

I alt er der fundet mere end 320 millioner falske afspilninger fordelt på mere end 1,7 millioner brugerkonti på Tidal verden over, skriver Dagens Næringsliv.

I et skriftligt svar via selskabets advokat aviser Tidal at have manipuleret med antallet af afspilninger.

»Tidal benægter udtrykkeligt at have »manipuleret« med streamingtal for nogen kunstner eller sang på nogen måde, eller at have »ændret royalty-betalinger« til rettighedshaverne«, skriver advokaten Jordan W. Siev fra firmaet Reed Smith.

Advokat: DN har fiflet med data

I stedet beskylder Tidals advokat den norske avis for at have manipuleret med de logfiler, forskerne har analyseret.

Tidal mener, at datamaterialet er stjålet, at det er ufuldstændigt, og at den norske avis har løjet for forskerne om, hvordan avisen har fået adgang til dem.

Det afviser avisens featureredaktør, Gry Egenes, dog over for det norske telegrambureau NTB.

»Vi har arbejdet med denne sag i fem måneder og krydstjekket fundene fra databasen med flere forskellige kilder«, siger hun

Dagens Næringsliv har uden held forsøgt at få en kommentar fra både Beyoncé og Kanye West via deres pladeselskaber og management. Heller ikke pladeselskaberne, som har modtaget betalingerne for afspilningerne på Tidal, har ønsket at udtale sig.