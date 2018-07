Donald Glover træder et skridt væk fra det kontroversielle med en fredelig sommersingle

1. Norah Jones: It Was You

Norah Jones er kendt for sin ’indre ro-jazzede’ lyd og sexede fløjlsbløde stemme. I 2002 brød hun igennem med albummet ’Come Away With Me’.

Det var især med singlen ’Don’t Know Why’, at hun markerede sig og blev en regulær superstjerne. Nu er hun aktuel med den charmerende og mere americana- og blueslydende ’It Was You’, som er indspillet sammen med producer Thomas Bartlett, der har samarbejdet med musikere som Sufjan Stevens.

2. Icekiid: Caraca

Den ghanesiskdanske rapper Icekiid er et af tidens bedste eksempler på verdener, der smelter sammen i dansk musik. Fyrtårne som den grammyvindende Gilli henter inspiration hos franske multikulturelle rappere og sangere, der især er inspireret af afrikansk pop.

Icekiid udgav ep’en ’Afrodansker’ i 2016 og er bedst kendt for singler som ’Blondiner & Brunetter’. Nu er han ude med singlen ’Caraca’, som er en veloplagt eksotisk sommerhymne.

3. Brockhampton: Wildlife 1999

Hiphopkollektivet Brockhampton består af hele 13 medlemmer, der alle bidrager til en energibombe af nye, farverige hiphopideer. I front for det hele står den talentfulde 22-årige rapper Kevin Abstract, der har en særlig alternativ tilgang til hiphop, der adskiller sig meget fra tidens moderigtige raptrends.

Kevin Abstract og hans kuld er nu ude med en varm 90’er nostalgisk sommersingle, der leder tankerne hen på hiphopgrupper som OutKast.

4. Ariana Grande: God Is a Woman

Siden det tragiske terrorangreb efter Ariana Grandes koncert i Manchester i 2017 har hun indtjent mere end 70 millioner dollars til ofrenes familier. Et af de helt store hits denne sommer er ’No Tears Left to Cry’, som hun udgav efter at have trukket sig efter massakren.

Nu er hun ude med singlen med en trippet popsang med den episke titel ’God Is a Woman’, som er endnu et powersignal til hendes fans.

5. Childish Gambino: Summertime Magic

Donald Glover ruskede godt og grundigt i forårets træer, da han i maj udsendte den kontroversielle musikvideo til sangen ’This Is America’, en voldelig omgang social kritik, hvor han skyder med skarpt mod Guds eget land, imens han danser og myrder sig igennem forskellige scener.

Musikvideoen er vist over 340 millioner gange på YouTube og er en af årets absolut mest omdiskuterede singler.

Nu er han ude med en fredsommelig sommersingle med knap så mange blodstænk, men det er til gengæld et sprødt sommernummer uden anmassende hjernevaskende melodiske tricks i ærmet. ’Summertime Magic’ er et overlegent bevis på, at Glover er en af tidens skarpeste musikmagikere.