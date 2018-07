6 hjerter til afdød musiker: Det er ren poesi. Det er stor kunst Svenske Esbjörn Svensson er død, men hans musik lever videre i bedste velgående. ’e.s.t. live in london’, som blev indspillet i Barbican Centre tilbage i 2005, er sprællevende og strutter af overskud og spilleglæde.

FOR ABONNENTER

Det er ti år siden, den svenske pianist Esbjörn Svensson omkom ved en dykkerulykke i Stockholms skærgård. Det bliver markeret med udsendelsen af dobbeltalbummet ’e.s.t. live in london’, og jeg skal ellers lige love for, at det er en markering, der giver mening af flere grunde.