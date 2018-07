Britisk instruktør får det højreorienterede Italien op i det røde felt ... med Mozart Operainstruktøren Graham Vick har erstattet en ond slange i 'Tryllefløjten' med en bulldozer til at rydde romalejre. Det har fået en senator fra partiet Lega Nord og flere af hans kollegaer til at protestere.

En af de mest berømte og dristige instruktører i operaens verden, briten Graham Vick, overdænges nu med kritik fra medlemmer af det italienske parlament, efter han på den italienske operafestival i Macerata har præsenteret en iscenesættelse af Mozarts 'Tryllefløjten', der tager stilling til den aktuelle flygtningesituation i Italien.

Graham Vick, der til daglig er kunstnerisk leder af Birmingham Opera Company, bruger i sin opsætning en bulldozer, der skal rydde en flygtningelejr.

Det har fået den italienske senator Paolo Arrigoni fra det højreorienterede Lega Nord-parti til at udtale, at Vicks version af 'Tryllefløjten' er »en massakre, der skader Mozart og publikum«, skriver den britiske avis The Telegraph.

Publikum buhede

Normalt optræder der en slange i begyndelsen af 'Tryllefløjten'. Men den har Vick altså skiftet ud med en bulldozer som dem, Lega Nords Matteo Salvini, der er fungerende vice-premierminister i landet, tidligere har foreslået, man brugte til at rydde romalejre i Italien.

Det, sammen med koret, der i operaen er sat til at imitere druknende immigranter, fik en del af publikum til at buhe ved premieren på den nye udgave af 'Tryllefløjten', som Vick selv udmærket er klar over, ville provokere.

Instruktøren har på forhånd udtalt, at han med denne produktion vil udpege, hvad han anser for at være de tre store onder i vores nutidige samfund: Bankerne, Apple og den katolske kirke.

I Vicks opsætning er de tre institutioner repræsenteret på scenen af todimensionelle modeller af henholdsvis Den Europæiske Centralbank, Apples hovedkvarter og Peterskirken.

Immigranter på scenen

Graham Vick har desuden bedt omkring 100 lokale amatører - heriblandt immigranter, der bor i den østitalienske by Macerata mellem Firenze og Rom - om at deltage.

De bærer plakater med slagord, for at forestillingerne kan blive, hvad Vick med klart politisk sigte kalder for »et slag i maven«.

Festivalen i Macerata har i år bæredygtighed og community building som temaer, og det venstreorienterede medlem af det italienske parlament Mario Morgoni har allerede givet Lega Nord svar: »Blandt de faktorer, der bereder vejen for anti-demokratiske regimer, er intolerance over for kulturlivet og kunsten de mest foruroligende«, lød hans kommentar.

Det fremgår af anmeldelser af Graham Vicks nye opsætning af 'Tryllefløjten', at publikum desuden opfordres til at synge med, ligesom teksten er oversat til nutidigt, dagligdags italiensk.

Når det er meningen, at prins Tamino skal nyde et glas vin, ryger han en joint, og i stedet for at være en gammeldags fuglefænger er Papageno gjort til en slags pizzamand, der kører ud med grillkyllinger.

Ligesom selve operafestivalen løber opførelserne af 'Tryllefløjten' i Macerata frem til 12. august.