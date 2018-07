Anmeldelse: Nyt minialbum fra Iggy Pop er mere underholdende end egentligt meningsfuldt Det senede rockikon Iggy Pop og technoveteranerne Underworld er med albummet ’Tea Time Dub Encounters’ gået sammen i et samarbejde, der kigger mere tilbage end fremad.

FOR ABONNENTER

Nostalgi kan antage mange former. For Iggy Pop handler det om at flyve. Ikke på den ophøjede måde, hvor man ligesom transcenderer det jordbundne, men på den gode gammeldags flytrafikale måde. Dengang der var stil over det, og alle raske drenge og flotte piger drømte om at blive piloter og stewardesser.