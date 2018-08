Fem og seks hjerter til nye opera-album: Pygmalion og Jaroussky tager os med på en farlig og forbløffende vellykket rejse til underverdenen To franskfarvede opera-album tager fat på, hvad der sker med os, når vi skal ned i underverdenen og slås med monstre for at komme op i lyset igen. Det ene album er excentrisk og helt enkelt gysende genialt.

FOR ABONNENTER Han virker ærlig talt besat af det med underverdenen, franskmanden Philippe Jaroussky. Kom på forkant med nyhederne For bare 1 kr. kan du blive abonnent og få hele morgendagens avis leveret digitalt hver aften til din PC, tablet eller smartphone. Du får selvfølgelig også fuld adgang til alle artikler på politiken.dk Se tilbud Allerede abonnent? Log ind