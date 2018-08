Anmeldelse: Copenhagen Operafestival blev afsluttet med en fascinerende udladning af lyd og visuel energi Stockholms Folkoperan satte et hypnotiserende punktum for årets Copenhagen Operafestival.

Han kommer flyvende ind på scenen, Mahatma Gandhi i sit sorte jakkesæt, selvom det egentlig er lyden af et tog, der markerer begyndelsen på historien. For iscenesættelsen af Philip Glass’ opera er baseret på nycirkus, og i den slags er en stålwire i ryggen det primære transportmiddel. Han lander midt på scenen, midt i en dobbelt verden af rige englændere og fattige indere. Og så er temaet for de næste 3 timers opera på plads: Gandhi og hans vedholdende insisteren på sandhed eller ’Satyagraha’ på oldindisk.

Philip Glass’ opera fra 1979 fik lørdag og søndag lov til at lukke Copenhagen Operafestival med en fascinerende udladning af lyd og visuel energi. Det var et gæstespil med lige dele solister, korsangere og cirkusartister fra Folkoperan i Stockholm, der flere gange har genopsat forestillingen de seneste år.











Philip Glass: Satyagraha. Iscen.: Tilde Björfors. Medv.: sangsolister, cirkusartister, Folkoperans kor og orkester. Dir.: Matthew Wood. Folketeatret. Søndag

En Glass-opera med cirkusartister virkede ikke på forhånd som den oplagte sammensætning. Man skal forestille sig en opera, hvor der ikke sker noget – absolut ingenting. Lydsiden, der strømmer som ren bevægelse uden modstand eller dramatik, sat sammen med cirkusmomenter, der som bekendt altid har en tydelig spændingskurve og kulmination.

Men det lykkedes at skabe en meningsfuld helhed af gentagne mønstre af sang og orkestermusik, der lagde sig smukt i rummet som mønstre af rytme og harmoni, f.eks. mens et par jættestore artister udkæmpede en mental kamp mellem rig og fattig ved at hoppe hinanden højere og højere op i luften med en vippe.

Og imponerende at mærke intensiteten og vedholdenheden i Gandhis arbejde med at udbrede sit ikkevoldsbudskab gennem synet af en kvindelig artist, der snurrede sindssygt hurtigt rundt i en metalring.

Der var også momenter, hvor cirkusdelen virkede påklistret. Man kan spørge sig selv, hvorfor en håndstandsartist skulle stå på en hånd, mens hun gav Gandhi et garnnøgle? Det så selvfølgelig flot ud, men det var svært at se meningen i forhold til situationen.

Der er 3 akter og 7 scener i ’Satyagraha’. Hver er en afbildning af en central begivenhed i Gandhis tidlige politiske liv. Ikke kronologisk vist og uden nogen egentlig handling. Teksten, de synger, er på sanskrit. Det vil sige det oldindiske sprog, som den gamle tekst Bhagavad Gita er skrevet på, og som Philip Glass har udvalgt en række små sentenser fra. De 7 vers, som er en slags instruktioner eller idealer livsførelse og konflikt, bliver messende sunget af personer eller kor. Det er det hele.

På den måde så vi Gandhi med undertrykte indere i Sydafrika rulle uendelige mængder garn ud, vi oplevede dem i Newcastle bede og brænde deres pas, og vi mærkede politiets hårdhændede behandling. Alt sammen i billeder skabt af meditativ intens musik – uden spænding og forløsning. Langsomt og minutiøst sang Gandhi og hans ledsagere sig gennem de gamle abstrakte vers. Smukt og enkelt.

En anke går på det lille orkester, som – ovre i hjørnet af Folketeatrets i forvejen lidt lille scene til forestillingen – havde svært ved at komme ud over kanten. Så musikkens små rytmiske forskydninger og minimale forrykkelser, der er selve motoren i Glass’ teknik, havde svært ved at klinge nuanceret.