Mozart er svær at gøre lettilgængelig Det var meningen, børnene skulle tages ved hånden og kastes på en sjov tidsrejse tilbage til Mozarts univers, men familieforestillingen ’Tryl’ er kompleks. Både for de små og deres voksne.

Den har været lavet med dukker, og fuglefængeren Papageno har sms’et, talt i mobiltelefon og stået på skateboard. Mange har forsøgt sig med nye udgaver af ’Tryllefløjten’ for de yngste, for med sine kendte melodier virker Mozarts syngespil som noget, alle kan være med på.

Det er det overhovedet ikke.

Handlingen er overraskende flertydig og kompliceret. Både handling og musik er fuld af skjult 1700-tals-frimurersymbolik og mystiske ritualer. Der er overraskende langt mellem de musikalske snapse, og som publikum er man længe i tvivl om, hvem der er god, og hvem der er ond.











Anmeldelse Tryl. Iscenesættelse og adaption af Mozarts ’Tryllefløjten’: Ella Marchment. Scenografi: Stanley Orwin-Fraser. Idé og koncept: Peter Lodahl. Folketeatret. Spiller i dag kl. 12 og kl. 15.30.

Det fine ved forestillingen er de medvirkende

Copenhagen Opera Festival har sat sig for at præsentere en ny, børnevenlig version af ’Tryllefløjten’ på dansk. Problemet er bare, at det kreative team bag den nye forestilling ’Tryl’, som skal sendes rundt til landets 4.-klasser, tilsyneladende kender ’Tryllefløjten’ alt for godt.

Det bliver paradoksalt nok en ulempe, når forestillingen for de små og deres voksne kommer op på at vare halvanden time, fordi handlingen i realiteten ikke er blevet forenklet – og når man bagefter skal vride sin hjerne og finde forklaringer på det tilgrundliggende nye koncept langt nede i Mozarts gamle værk, der ellers skulle have været gjort lettilgængeligt, så det kunne være blevet en sjov og overkommelig indgangsportal til operaens verden. Men som nu i stedet er blevet kompliceret på en ny måde.

Udgangspunktet er, at fuglefængeren Papageno er blevet gammel. Han er blevet til bedstefar Papapa, og hans kone Gena – som hos Mozart hedder Papagena – er død.

Med den erfarne operasanger Sten Byriels ansigt på videoskærm oplever publikum bedstefaren i closeup. Men det er ikke helt ligetil at forstå, hvorfor han er nødt til at kaste de øvrige medvirkende ud på en tidsrejse, hvor der spoles hurtigt, så forestillingens kedelige prins skal speedsynge.

Og hvem er Papageno som ung overhovedet forelsket i? Papagena? Eller den uopnåelige Pamina? Det er interessante pointer for en voksen, erfaren operagænger, men alt, alt for spidsfindige til børneteater.

Det fine ved forestillingen er de medvirkende. Sten Byriel har stærkt nærvær, og på scenen er de unge sangere Clara Cecilie Thomsen og Frederik Rolin rigtig gode.

Hun har sødme som Pamina, og man forstår, hvorfor hun er valgt som Årets Operatalent. Han er morsom som krysteren Papageno, og omkring dem kan man opleve den unge tenor Mathias Monrad Møller prøve kræfter med partiet som den kedelige prins, mens Nina Clausen sigter efter de høje toner som Nattens Dronning.

Som i mange andre nutidige tillempelser af ’Tryllefløjten’ er Paminas forældre gjort til skilsmisseforældre, og i rollen som som hendes kloge far, Sarastro, er det godt at gense barytonen Per Høyer, der tidligere lavede så mange gode ting på Det Kongelige Teater.

’Tryl’ arbejder på at få børnene med ved at lade dem deltage i en workshop inden forestillingen, og dét er en god idé. Måske var det derfor, der trods alt var så stille blandt de unge tilskuere ved premieren fredag på Folketeatret.