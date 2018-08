»Alt, hvad hun gør, giver et lille stød«: Det er f...... utroligt, men Madonna fylder altså 60 i dag Musikredaktøren tegner et portræt af popdronningen, der på fem år havde 17 top-10-hits i USA. I træk vel og mærke.

Et chok kan antage mange former. Det kan ringe som en indre alarm ved en pludselig forandring. Det kan sidde som en efterklang i nervesystemet, når tæppet bliver trukket væk under dig. Det kan være den ulmende følelse af at stå i ruinen, når din forventning er kollapset. Eller bare et bøh i mørket.