Tandbeskytteren er på plads, og baseballbattet svinger i alle retninger på Nicki Minajs nye album Kamplysten gløder i Nicky Manaj på hendes vej mod tronen. Det er sjovt og kulørt og mere rap end pop, men ikke lige godt hele tiden.

Siden Nicki Minaj udgav ’The Pinkprint’ for fire år siden, har hiphopverdenen forandret sig, og på særligt et punkt vender Minaj nu tilbage til en anderledes virkelighed: Sidste år skød rapperen Cardi B ud af The Bronx og indtog toppen af den amerikanske hitliste som den første kvindelige rapper siden Lauryn Hill i 1998.