Vred Nicki Minaj skælder ud over, at hun ikke blev nr. 1 på albumlisten Nicki Minajs forfejlede forsøg – og medfølgende vredesudbrud – på at nå hitlistens førsteplads har givet hende ridser i lakken. Men fortæller også om en albumhitliste i krise.

Da Billboard midt i ugen annoncerede deres seneste hitliste over de 200 bedst sælgende album i USA, var løbet endegyldigt kørt for rapperen Nicki Minaj.

Udblik På denne plads skriver Politikens anmeldere på skift om et udenlandsk værk eller kulturbegivenhed, der har vakt opsigt eller debat.

Hendes gode veninde Ariana Grande strøg direkte ind på førstepladsen med ’Sweetener’ og skubbede dermed Minajs album ’Queen’ ned fra 2.- til 3.-pladsen – efter Travis Scotts ’Astroworld’.

Nu bliver det ikke til den førsteplads, der ville have gjort Minaj til den første kvindelige rapper, der gik til tops med tre forskellige album. I hiphoppens (og dermed Nicki Minajs) verden er det kun førstepladsen, der tæller. Andenpladsen er blot det første punkt på listen over tabere. Og nu havde hun med albumtitlen jo også lige udråbt sig selv til dronning ...

Det med at blive slået af Travis Scott har irriteret Nicki Minaj i fuld offentlighed. Det var ham, der blev liggende på førstepladsen, da den første hitliste efter udgivelsen af ’Queen’ kom ud i forrige uge. Efter urent spil, mente Minaj.

I en kaskade af tweets og bandbuller i sit radioshow på Apples Beats 1 Radio har Nicki Minaj anklaget Scott for at snyde ved at give sit album væk til folk, der købte koncertbilletter – uden at have fastsat steder eller datoer på koncerterne.

Nu Minaj var i gang med at smide titler som »Cocksucker of the day« om sig, trak hun også Travis’ kæreste, Kylie Jenner, ind i slagsmålet, anklagede Spotify for at behandle Minaj uretfærdigt sammenlignet med Drake (der fik sit ansigt på alle deres playlister, da han udgav ’Scorpion’ i juni) og Billboard for ikke at gøre noget ved deres ’rådne’ hitlistesystem.

Spotify og Billboard har begge afvist anklagerne, Travis Scott svarede igen fra scenen til MTV’s musikprisfest VMA i sidste uge ved drillende at stikke en pegefinger i vejret og minde Minaj nede i salen om, at han stadig lå nummer 1. Og i kulissen på de sociale medier stod Cardi B og vinkede. Cardi B er ny konkurrent for Nicki Minaj i kampen om hiphop-tronen, da hun indtog førstepladsen med sit album tidligere i år.

Handel i porten

Det har med andre ord ikke været nogen god måned for Nicki Minaj. Foruden hele balladen med Travis Scott førte hun sig som optakt til udgivelsen af sit comeback-album voldsomt aggressivt frem på Twitter over for en journalist og skabte (endnu) en urimelig twitterstorm.

Here is a tweet that made Nicki Minaj reply in her dms. The American superstar got touched by Wannasworld tweet and replied claiming she's hating and she even got death threats from nicki's fans. pic.twitter.com/bozTqlNJcc — HIPHOP_CHART_WORLDWIDE (@HH_C_WW) July 1, 2018

Som flere kommentatorer har påpeget, har den udfarende stil givet bagslag. Ikke alene er hun blevet degraderet fra hiphoptronen; imaget har også fået et par grimme ridser i lakken.

Men Nicki Minaj har faktisk en pointe i, at albumhitlisten i USA er i krise. Det mener musikanalytikeren Tim Ingham i en klumme på sitet Music Business.

Ingham peger på den handel i porten, der bliver gjort, når en plade indgår i salget af eksempelvis koncertbilletter.

Det gav Travis Scott 50.000 ekstra solgte plader i statistikkerne, selv om han faktisk forærede dem væk til dem, der købte en billet. I en tid, hvor 200.000 solgte plader er rigeligt til en førsteplads, gør de en afgørende forskel.

I juni måned benyttede Dave Matthews Bands sig af samme metode og gik til tops på den amerikanske hitliste.

Og tilbage i marts måned luskede Bon Jovi sig ind på førstepladsen med ’This House Is Not For Sale’ ved at lægge en cd ved koncertbilletternes til deres amerikanske sommer-tour. Det Bon Jovi-album udkom i 2016 (!).

Og så fortæller hitlisten ikke længere noget om, hvem der er populær lige nu og her. At folk køber en koncertbillet til Bon Jovi eller Travis Scott, kan have lige så meget at gøre med deres gamle sange som det nye album. Men det ser ud, som om de er rasende populære på hitlisten for tiden – til Nicki Minajs store fortrydelse.