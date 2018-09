Ny fotobog: Skoledreng tog til koncert med sin mors feriekamera om halsen, da Led Zeppelin indtog Gladsaxe for 50 år siden Der er massevis af historiske fotos af de ikoniske idoler i Jørgen Angels bog, hvor Erhard Jakobsen også spiller en rolle.

Normalt forbinder folk ikke den nu afdøde politiker Erhard Jakobsen med rock’n’roll, selv om hans berømte vilde pandelok havde lidt Elvis over sig, men det var faktisk i Erhards tid som borgmester i Gladsaxe, at et af verdenshistoriens største og mest populære rockorkestre debuterede i en ungdomsklub i hans kommune.

For akkurat et halvt århundrede siden gik fire unge og langhårede herrer ved navn Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones og John Bonham på scenen i Gladsaxe Teen Club under navnet New Yardbirds, og det var første gang, de spillede for et publikum. Siden skiftede de navn til Led Zeppelin. Og resten er historie.

Men med til den hører, at en snarrådig skoledreng ved navn Jørgen Angel den aften var til stede med sin mors feriekamera om halsen, og derfor blev angeliske Angel den første i hele verden til at dokumentere det band, som siden skulle fylde arenaer med fans og forsyne rockfolket med klassikere som ’Whole Lotta Love’, ’Stairway to Heaven’, ’Good Times, Bad Times’ og ’Communication Breakdown’.

Hans billeder har fået tekstligt følgeskab fra antikvarboghandleren og rockelskeren Søren Vangsgaards pen i bogen ’Led Zeppelin – Danmark 1968-1970’.

Der er massevis af historiske fotos af de ikoniske idoler. Naturligvis udkommer den i dag, og der er udgivelsesreception fra klokken 16 i Vangsgaards butik på Kultorvet. Zeppelinerne selv kommer næppe til stede, men angiveligt skulle nogle ret velspillende kopier dukke op for at give et par numre.