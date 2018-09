Hun ejer denne sæson af 'Toppen af poppen' på TV 2: Lis Sørensen giver hele Danmark en mavepuster med sin forrygende fortolkning af Swan Lee

1. Lis Sørensen: Hold dit hjerte varmt. (Cover af Swan Lees ’Love Will Keep You Warm’)

Pernille Rosendahl var hovedpersonen i TV 2-programmet ’Toppen af poppen’ i sidste uge; men lad os være helt ærlige: Det er Lis Sørensen, der ejer denne her sæson.

Og Lis Sørensen gav hele Danmark en mavepuster med sin forrygende fortolkning af Swan Lee’s ’Love Will Keep You Warm’. En bevæget Pernille Rosendahl sagde, at nummeret aldrig har lydt bedre.

2. Thom Yorke: Suspirium

Soundtracket til Luca Guadagninos oscarvindende film ’Call Me by Your Name’ fra sidste år modtog et væld af hæder, især på grund af Sufjan Stevens bevægende sange, der nærmest optrådte som ekstra karakter i filmen. Man kan roligt glæde sig til endnu et stærkt Guadagnino-soundtrack, der er på trapperne.

Thom Yorke står bag soundtracket til Luca Guadagninos kommende film, en genindspilning af Dario Argentos 70’er-kult-horrorfilm ’Suspiria’, der vækker mindelser om Lars von Trier og David Cronenberg, når man kigger på den mærkværdige trailer, der er blevet offentliggjort. Imens vi venter spændt, kan vi nyde Thom Yorkes smukke og jagende single ’Suspirium’.

3. Sjæl I Flammer: Albuer og egoisme

Duoen Sjæl I Flammer er en del af det interessante og lige dele nostalgiske og opfindsomme musikkollektiv Vellness Plader. Duoen har netop optrådt sammen med Kasper Winding under dette års Badesøen Festival.

Nu er de ude med singlen ’Albuer og egoisme’, en kærlig opsang til de spidse albuer, en sang om at være blevet mejet ned, med en klassisk velskrevet Sjæl i Flammer-tekst, som er dansk poplyrik, når det er bedst.

4. Chinah: Strange is better

Der er noget i gærde med den danske trio Chinah, som om porcelænet slår revner i deres ellers så pæne og nydelige velfærdsstats r&b. Det abstrakte, technoagtige og mærkelige har fået plads i deres lyd, og det klæder dem!

Først i den fabelagtige single ’Yeah Right’, der udkom tidligere i år, og nu i den hjemsøgende og sært futuristiske sang, der markerer, at vi skal holde ørerne rettet mod Chinah i år.

5. Yumi Zouma: In Camera

Den newzealandske gruppe Yumi Zoumi er kendt for deres perfekte dagdrømmer-popunivers, der trækker på stringente 80’er-melodier og inderlige 70’er-popballader.

Hvis man nærer en forkærlighed for sofistikeret indiepop, der lyder lidt som om, det var musik fra Sverige, er Yumi Zoumis nye single ’In Camera’ ren og skær yndlings-godis.