Efter i årevis at have huseret i hiphop-undergrunden, hvor han var berømt for sine nådesløse rim, debuterede han med albummet ’Et barn af tiderne’ i 2005. ’Over Askeskyen 3’ er hans niende album.

Peter Ankjær Bigaard , født i 1984, er kendt under rappernavnet Pede B.

Per Uldal , født 1976, er både dette og hint. Fast inventar på Roskildefestivalens Orange Scene, hvor han er konferencier, og omrejsende sprogmagiker. Han er allerbedst kendt under kunstnernavnet Per Vers eller blot Per V.

Per Vers

Pede B: Over Askeskyen 3. Target

Per Vers: Knust Kunst. Ape/Playground

Hiphop: Freestylekongerne Per Vers og Pede B har rimene, men ikke fornyelsen i deres magt Pede B og Per Vers er to af dansk hiphops mest garvede rappere, og begge deres nye album spejder længselsfuldt tilbage i pladesamlinger og hiphop-mytologier på godt og ondt.