Stort orkester i happening: Fyldte radiohus med musik fra kælder til kvist Selv om den nye orkestersæson markeres med millioner af euro til Beethoven og en forbundspræsident, der taler musikken op, er slås den klassiske musik også med økonomiske udfordringer i sit hjemland, Tyskland.

Sæsonen for symfoniorkestre herhjemme er lige gået i gang, men ligesom i Danmark oplever klassiske musikere i Tyskland i disse år et pres. Legitimiteten af den del af den europæiske musiktradition, der går langt tilbage i tiden, er til diskussion.

Beethovens og Wagners værker er ikke noget, danske politikere for tiden tilskriver særlig værdi, og selv i den klassiske musiks hjemland, Tyskland, slås musikerne med økonomiske udfordringer.

Det fik i sidste uge Westdeutscher Rundfunk til at lave en aktion, hvor de fyldte Kölns radiohus med livemusik fra kælder til kvist.

Der blev spillet Gershwin og Brahms til langt ud på natten. Radiostationen ville vise, hvad dens ensembler – to klassiske orkestre, kor og bigband – kan.

Tyskerne har set en hel del sammenlægninger og bortskæringer af klassiske orkestre siden Murens fald, men der kommer også flere euro til kultur syd for grænsen. I delstaterne Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg sker der nu forbedringer af kulturens økonomiske rammer, hvilket fik det tyske orkesterforbund til i sidste måned at melde ud, at det bør komme orkestrene til gavn.

Ligesom herhjemme viser de tyske statistikker nemlig, at det hverken er kvaliteten eller publikumsinteressen, det kniber med. Det er ene og alene finansieringen og den politiske velvilje.

Fuld blæs på Beethoven-fest

Men trods alle tendenser har man i Tyskland ikke den samme grundlæggende tvivl om, hvad klassisk musik skal gøre godt for. Når Beethovens 250-års fødselsdag skal fejres i hans fødeby Bonn i 2020, bliver det for fuldt blæs.

Der er sat 10 millioner euro af til formålet. Det fik den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier til, da han for 14 dage siden skulle holde tale i Bonn forud for en koncert, som netop lagde op til denne fejring, at se på klassisk musik fra oven.

»Passer den til et demokratisk samfund?«, spurgte han retorisk og diskede så op med tal, der viser, at interessen i Tyskland er stigende – og at den ikke nødvendigvis er afhængig af indkomst.

»At interessen for klassiske musikfestivaler er højere blandt folk med nettoindkomster under 1.500 euro om måneden end blandt dem, der tjener mere end 3.000 euro, synes jeg, er glædeligt«, sagde forbundspræsidenten, som blandt flere pointer havde dette smash i baghånden: »Lytter man efter, hører man, hvordan musikken taler samtidig på forskellige sprog«, sagde Steinmeier med reference til globalisering, flygtninge og migranter, inden han overlod scenen til et hold af kunstnere, der omfattede både den egyptiske sopran Fatma Said og den kendte tyske baryton Roman Trekel.