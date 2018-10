Sagen genåbnet: Kopierede Led Zeppelin deres mesterværk 'Stairway to Heaven' fra Los Angeles-bandet Spirit? Det var Led Zeppelin, der skrev 'Starway to Heaven'. Men havde de kopieret dele af den fra Spirit-nummeret 'Taurus'? En appelret i San Francisco åbner nu den gamle sag igen.

Egentlig blev sagen allerede afgjort i 2016.

Der var ikke tilstrækkeligt bevis for, at Led Zeppelin havde rapset fra Spirit-nummeret 'Taurus' til at dømme dem for plagiat.

Sådan sagde forbundsdomstolen i Los Angeles for to år siden.

Nu har en appelret i San Francisco besluttet, at sagen skal gå om, fordi der blev begået en række fejl.

Det var en enig appelret, der fredag afgjorde, at sagen skal gå om. Det skriver BBC.

Retssagen er rejst af Michael Skidmore, der administrerer Rady Wolfes sange. Wolfe var guitarist i Spirit, men døde i 1997.

Ifølge Skidmore er åbningen på 'Stairway to Heaven' så tæt på åbningen på 'Taurus', at det ikke kan være tilfældigt. Både Led Zeppelin og Spirit har spillet på den samme festival i 1960'erne, hvor Zeppelinerne kan have hørt 'Taurus'.

»Zeppelin var fans«

Ifølge musikmagasinet Rolling Stone kaldte Wolfe før sin død 'Stairway to Heaven' for et plagiat, og sagde, at Led Zepplin var fans af Spirit i de sene 60'ere.

Modsat har Jimmy Page og Robert Plant hele tiden sagt, at de skrev 'Stairway to Heaven' i en hytte i Wales, og at det er deres mesterværk. De erkender også begge, at de kendte både Spirit og deres sang 'Taurus'.

Grunden til, at sagen går om, er, at dommeren i den første sag ikke informerede nævningene godt nok om, at der kunne fældes dom, hvis Wolfe med 'Taurus' have skabt en »tilstrækkeligt original kombination« af ellers ubeskyttede elementer af musik, som Led Zeppelin så havde kopieret.

I den første retssag blev 'Stairway to Heaven' frikendt, fordi riffet i 'Taurus' »ikke i sin kerne er magen til åbningen på 'Stairway to Heaven'.

»Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, at Led Zeppelin er et af de største bands i historien, men deres plagiat tilsmudser deres arv«, siger anklageren ifølge Reuters.

Kopi eller ej, du kan selv vurdere her: