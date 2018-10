Britiske stjernemusikere skriver åbent brev til Theresa May: Vi bliver gjort tavse i et »hjemmebygget, kulturelt fængsel« En stor gruppe musikere - fra Ed Sheeran til Rita Ora og Sting - fra den britiske musikindustri er gået sammen om at skrive et åbent brev til Theresa May. De er bange for, hvad udtrædelsen af EU kommer til at betyde for deres branche.

I Storbritannien er flere kendte sangere, musikere og producere gået sammen om at skrive et åbent til premierminister Theresa May. De er bange for, hvad en eventuel usikker udgang af EU vil betyde for deres branche.

De mener, at musikindustriens stærke stemmer vil blive gjort tavse »i et hjemmebygget, kulturelt fængsel«, hvis landet »styrter« ud af EU.

Det skriver The Guardian.

Den irske singer-songwriter Bob Geldof står bag initiativet. Tidligere har han udtalt, at »Brexit tvinger kunsten i knæ«. I det vrede brev skriver han blandt andet:

»Når vi forlader EU, kommer det til at blive rodet. Det kommer at skade den kreative industri i Storbritannien, der har en samlet værdi på 37,3 mia. kr«.

Kendte kontakter

Bob Geldof sendte brevet rundt til sine nærmeste kontakter under overskriften 'Towards a 2nd vote', en opfordring til at genoverveje udtrædelsen af EU. Kunstnerne prøver sammen at få Theresa May til at indse, at Brexit vil blive en kæmpe mavepuster for musikindustrien.

»Vi (red. musikindustrien) er nogle af dem, der dominerer markedet i Storbritannien. Vores bands, sangere, musikere, tekstforfattere og producenter arbejder over alt i Europa og i verden, og derfor kommer de også til os...«.

»Hvorfor? Fordi vi er dygtige til, hvad vi gør. Vores musik når ud til alle, rammer alle, og det skal det blive ved med. Det er det, vi står for«.

Tidligere på året meldte det britiske musikfagforbund The British Phonographic Industry (BPI) ud, at britisk musik er så populært i udlandet, at salgsrekorden blev slået i 2017 med 12 procent.

Det betød, at ca. 3.4 mia. kr. kom fra fans uden for Storbritannien.

Brevet er blandt skrevet under af Damon Albarn, Jarvis Cocker, Brian Eno, John Eliot Gardiner, Bobby Gillespie, Howard Goodall, Johnny Marr, Nick Mason, Alan McGee, Rita Ora, William Orbit, Simon Rattle, Ed Sheeran, Paul Simon, Neil Tennant, Roger Taylor and Sting.