Ny undersøgelse: Vi hører ikke om det i medierne, men hver tredje downloader stadig musik ulovligt

Spotify. Apple Music. Tidal. Soundcloud. Eller YouSee og Telmore Musik. Det skorter ikke ligefrem på lovlige musiktjenester på nettet, men alligevel downloader en tredjedel af verdens musikbrugere numre ulovligt. Det viser en ny undersøgelse fra International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), som The Guardian refererer. »Musik-pirateri er i høj grad forsvundet fra mediernes dagsorden de seneste år, men det betyder bestemt ikke, at fænomenet ikke længere eksisterer«, siger analysedirektør i IFPI, David Price, til The Guardian. Ifølge undersøgelsen, der tager udgangspunkt i en rundspørge blandt 16 til 64-årige musikbrugere i 18 forskellige lande, drejer det sig blandt andet om såkaldt 'ripping' - en måde at hente musik fra eksempelvis Youtube ned på sin computer, så man kan lytte til det, selv om man ikke er på nettet. Ifølge de brugere, IFPI har været i kontakt med, er det blandt andet ønsket om at kunne høre musikken offline, der ligger til grund for den såkaldte pirat-download. Ikke godt nok beskyttet Ifølge David Price foregår størstedelen af den ulovlige download fra Youtube. Og det sker, fordi tjenesten ikke beskytter sit indhold godt nok, mener Price. »Der er bestemte områder, hvor videotjenester som Youtube kunne forbedre sikkerheden betragteligt - for eksempel via bedre kryptering«. Det er i dag muligt at hente musiknumre ned fra Youtube ved hjælp af få klik på hjemmesider, hvor man indsætter et link til en Youtube-video med et musiknummer, hvorefter det transformeres til en mp3-fil, der kan downloades. »Og den slags kan jo slet ikke lade sig gøre hos eksempelvis Spotify eller Netflix«, siger David Price til The Guardian. Sidste år medvirkede IFPI i samarbejde med en række pladeselskaber til lukningen af ripping-hjemmesiden 'Youtube-MP3'.