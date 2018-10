5 hjerter: Tysk toporkester strålede i Mahler Hver eneste gruppe af instrumenter havde deres egen sound, da Leipzigs fine Gewandhausorchester rundede Malmø.

Vi er inde i en meteorregn af orkestergæstespil dette efterår, og mens vi venter på, at Amsterdams Concertgebouw-orkester i næste måned rammer Koncerthuset, susede et andet af de hæderkronede europæiske symfoniorkestre torsdag tæt forbi København. Det drejede sig om Leipzigs Gewandhausorchester, som med Mahlers store 5. Symfoni havde alle muligheder for at vise deres kvaliteter frem.