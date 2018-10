Strøget til tops 50 år efter udgivelsen: Legendarisk Beatles-album kåret som det bedste i Storbritannien nogensinde 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' er kåret som det bedste album nogensinde målt på salg, downloads og streams.

The Beatles' psykedeliske mesterværk 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', der vandt fire gyldne Grammy-statuetter i 1968, er blevet udnævnt som det mest populære album i Storbritanniens historie.

Det sker efter, at The Official Charts Company, der holder styr på britiske hitlister, har sammenlignet salg, downloads og streams gennem tiden, skriver Rolling Stones.

»Den banebrydende lp (red. 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band') fra 1967 er blevet solgt over 5.34 millioner gange og ryger til tops på hitlisten 'The-Alltime Official Studio Albums Chart«, skriver firmaet i en pressemeddelse.

Det såkaldte mesterværk fra 1967 har blandt skubbet af Adele's andet album '21' af pinden, der nu må stille sig tilfreds med en andenplads, mens Oasis' '(What's the Story) Morning Glory' kravler ned på en tredjeplads skarpt efterfulgt af Pink Floyds 'The Dark Side of the Moon' på en fjerdeplads og Michael Jacksons 'Thriller' på en femteplads.

'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' er bandets eneste album fra 1960'erne, og er samtidig det eneste The Beatles-album, der har fået en plads på Official Charts Companys Top 40-liste. Lp'en har tidligere indtaget førstepladsen på Rolling Stones liste over de 500 bedste album nogensinde.

Magasinet skrev blandt andet, at albummet er et af de vigtigste rockalbum, der nogensinde er lavet, et uovertruffent eventyr i koncept, lyd, sangskrivning og studieteknologi fra »det bedste rockband nogensinde«.