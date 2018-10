Robyn viser helt nye bløde og nørdede sider med albummet 'Honey' Svenske Robyn er stået af ræset. Hun vil ikke genforene os med hende, der dansede alene, hun vil vise os al den ro, hun har lært at danse med.

Robynisme er at stå hjemme i stuen og danse mutters alene. Det er at stå med hænderne i vejret og spjætte med alt for sprælske bevægelser til ’Dancing on My Own’, ’Heartbeat’ og ’Hang With Me’. Robynisme er lig med hjerte og smerte, der smelter sammen og klimakser i en stor frigørende synthpop-eksplosion.