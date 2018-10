»Hver eneste følelse er synlig i hendes ansigt«: Superstjerner opfører Dreyers mesterværk om Jeanne d'Arc med ny musik i København I Bristol-musikerne Adrian Utley og Will Gregroy har Carl Th. Dreyers 90 år gamle stumfilm om Jeanne d’Arc så store fans, at de har komponeret ny musik til den. I aften kan musikken og filmen opleves live i København.

Adrian Utley og Will Gregory var ikke i tvivl. Da de to musikere og producere fra henholdsvis Portishead og Goldfrapp havde set en lang række gamle stumfilm, var de helt enige om, hvilken af dem de gerne ville komponere ny musik til:

»Det var indlysende for os, at Dreyers ’Jeanne d’Arcs lidelse og død’ var mesterværket. Så det skulle være den«, siger Adrian Utley, da Politiken besøger ham i hans studie i Bristol.

I filmens barndom, før talefilm tog over, spillede pianister ofte musik til, når der var stumfilmsvisninger i biograferne. I aften vises Carl Th. Dreyers 90 år gamle ’Jeanne d’Arcs lidelse og død’ i en nyrestaureret version i Koncertsalen i DR Koncerthuset. Samtidig optræder Adrian Utley, Will Gregory, Ars Nova-koret og en række andre musikere live i Koncertsalen dirigeret af englænderen Charles Hazlewood.

I lang tid bekymrede det os, at Dreyer åbenbart ønskede, det skulle være en stumfilm uden musik Will Gregory, komponist

Men hvordan virker det sammen? En gammel dansk stumfilm indspillet i Frankrig, et klassisk dansk kor og et par musikere og komponister, som især er kendt for elektronisk rock og pop? Det kan på papiret lyde som en mærkværdig konstruktion, medmindre man kender den musik, som Adrian Utley og Gregory Will tidligere har skabt.

Både Adrian Utleys Portishead og Gregory Wills Goldfrapp er kendt for stemningsskabende, filmisk musik. Adrian Utley har komponeret til film- og tv-produktioner i årtier, og Gregory Will har spillet saxofon i det engelske kammermusikensemble London Sinfonietta.

Både Will Gregory (t.v.) fra Goldfrapp og Adrian Utley (t.h.) fra Portishead har optrådt i København med deres bands. I aften spiller de begge under opførslen af deres fælles kompositioner til Carl Th. Dreyers stumfilm om Jeanne d’Arc. Da den musik blev til, kørte Will Gregory den korte tur fra sit hjem i Bath til Adrian Utleys studie i Bristol. Foto: Søren Høy

At de fandt sammen om at lave musik til ’Jeanne d’Arcs lidelse og død’, har en af deres fælles venner æren for. Vennen, der er inkarneret filmnørd, plagede dem i årevis om at prøve at lave musik til en stumfilm. Til sidst gav de efter og valgte altså Carl Th. Dreyers værk.

Komponisterne Adrian Utley Engelsk multiinstrumentalist, komponist og producer, født 28. april 1957. Var i 1990 med til at danne triphop-gruppen Portishead. Ud over Beth Gibbons og Geoff Barrow fra Portishead har han arbejdet med bl.a. Marianne Faithfull, Sparklehorse, Goldfrapp, The Coral, Massive Attack og Anna Calvi. Har skrevet mange numre til film og musik til enkelte film gennem årene. Will Gregory Engelsk tangent- og blæsermusiker, komponist og producer, født 17. september 1959. Har spillet saxofon i London Sinfonietta. Dannede i 1999 duoen Goldfrapp sammen med Alison Goldfrapp. Har desuden arbejdet med bl.a. Tears for Fears, Tori Amos, Peter Gabriel og Portishead. Vis mere

Et visuelt mesterværk

»I nogle stumfilm ser man mennesker snakke sammen i en evighed i en spisestue eller andre steder, uden at man kan høre, hvad de siger. Det bliver meget hurtigt kedeligt. ’Jeanne d’Arc’ er helt anderledes. Historien, som bygger på udskriften fra retssagen mod hende, er meget stærk. Og visuelt er den fantastisk«, siger Adrian Utley.

Will Gregory tager over:

»Jeg forestiller mig, at Dreyer har haft referatet af retssagen og har spurgt sig selv, hvordan han kan realisere det, når der hele vejen igennem bare er tale om mennesker, der taler. Hans løsning er genial: at sætte et kamera på deres ansigter og bogstavelig talt gøre ansigterne til vinduet ind til Jeanne d’Arcs sjæl«.

Man ser alt, man har brug for at vide, når man iagttager hovedpersonens ansigt i filmen, tilføjer Will Gregory:

»Hver eneste følelse er synlig i hendes ansigt. Og kameraet på hendes ansigt trækker hende ind i dig«.

Adrian Utley nikker bekræftende:

»Man ser ’Jeanne d’Arc med fornemmelsen af, at Dreyer har inspireret en lang række instruktører med sin film. Sergio Leone, Jean-Luc Godard, Ingmar Bergman og mange andre«.

Foto: Société générale de Films Filmen om Jeanne d'Arc udspiller sig over en dag i hendes liv. Hendes sidste. Arkivfoto: Société générale de Films

Filmen om Jeanne d'Arc udspiller sig over en dag i hendes liv. Hendes sidste. Arkivfoto: Société générale de Films Foto: Société générale de Films

Carl Th. Dreyers endelige originalversion af ’Jeanne d’Arcs lidelse og død’ var forsvundet i årtier, indtil den i 1981 blev fundet i Oslo. I de mellemliggende år blev filmen vist i forskellige redigerede udgaver. Det forhindrede ikke værket i at optræde på diverse lister over historiens bedste film.

’Jeanne d’Arcs lidelse og død’ befinder sig i toppen af enhver anstændig liste over de bedste stumfilm. Og da Toronto Film Festival i 2010 offentliggjorde en liste over alle tiders vigtigste film, var den danske instruktørs fortælling om Jeanne d’Arc på førstepladsen.

Ud over at samarbejde med Adrian Utley, være komponist og musiker i Goldfrapp og spille moderne musik på gamle synthesizers i Will Gregory Moog Ensemble er Gregory involveret i at lave musik til et historisk tv-program. Under et møde i den forbindelse for nylig kom han til at tænke på ’Jeanne d’Arcs lidelse og død’. Folkene bag programmet var i tvivl om, hvordan man får seerne til at relatere til vilde dyr:

»Jeg svarede, at de bare skulle sætte kameraet tæt på dyreansigterne. Det er lige meget, om det er en elefant eller en kænguru – øjenkontakten er det vigtige. Jeg tror, at Dreyer var den, der fandt ud af, hvor godt det virker at skabe øjenkontakt. Og jeg tror, han fandt ud af det, da han lavede ’Jeanne d’Arc’«.

Stærke Maria Falconetti

Mens de snakker, opholder Adrian Utley og Will Gregory sig i Utleys studie nogle etager oppe i hans hus i den pænere del af Bristol, som de to og kunstnere som Massive Attack, Tricky og Banksy har været med til at gøre berømte i nyere tid.

Studiet må være de fleste moderne musiknørders drøm. Stort set al plads på vægge og gulv er optaget af førsteklasses guitarer og simpelthen stabler af synthesizers, hvoraf en del er vintagemodeller, der ville give fans af gamle Moogs og lignende våde øjne.