Sange om sorg gav plads til gys og gru, da DR's elitekor inviterede til allehelgensaften Det var stemningsfuldt, da DR inviterede til koncert om sorg allehelgensaften. Søren Ulrik Thomsen læste digte op, og et nyt dansksupertalent spillede guitar.

Det var allehelgensaften onsdag. Men hvad er allehelgen egentlig for en højtid, og hvad går allehelgensaften ud på?

DR VokalEnsemblet, Niklas Johansen og Søren Ulrik Thomsen. Dir.: Marcus Creed. Rundetaarn, Bibliotekssalen og P2. Onsdag.

Er det den aften, hvor de døde kommer tilbage for at hjemsøge os som små zombiemonstre, der tigger slik i lyset fra udskårne græskarlygter, mens de voksne ser horrorfilm?

Eller er allehelgen den tid på året, hvor vi i ro har mulighed for sammen at mindes dem, vi holder af, som nu er døde?

Det første bud bunder i en oldgammel keltisk tradition, der via irske og vist nok også skotske udvandrere er kommet fra Nordamerika tilbage til Europa.

Det andet bunder i europæisk kristendom, og DR havde valgt det sidste, da de inviterede til koncert onsdag.

Fakta Sammen om sorgen DR har i denne uge tema om sorg med bl.a. dokumentarudsendelser og podcast. På www.dr.dk kan man bl.a. streame lydbogen ’Sorgens grundstof’. Koncerterne med DR Vokalensemblet blev filmet til senere udsendelse.

Ugen op til allehelgensøndag, som falder nu i weekenden, har DR i det hele taget gjort til temauge om sorg i samarbejde med blandt andre Det Nationale Sorgcenter, der uddanner sorgrådgivere, for sorg er en lille smule lettere at have med at gøre, hvis man har nogen at være sammen med om den.

DR’s elitekor VokalEnsemblet gav to koncerter allehelgensaften i den smukke bibliotekssal på loftet over Trinitatis Kirke, hvortil der er adgang fra Rundetaarns sneglegang, og de havde kaldt koncerterne ’Sammen om sorgen’.

Der var stemningsfuld belysning – o.k., i lidt grelle farver, men alligevel – og små træer, hvor man kunne hænge sedler med navne på dem, man ville mindes.

Ideen var, at musik kan lindre ved at hjælpe sorgen på gled og forsone os med vores følelser ved at bringe os i kontakt med dem.

Derfor skulle musikken have lov at flyde uden afbrydelser, og det fungerede smukt ved den første af de to ’Sammen om sorgen’-koncerter, som jeg deltog i, hvor DR’s elitekor VokalEnsemblet sang ny og gammel kormusik om at miste, savne og sørge.

Tårer faldt som tekstmalende dråber – »drop, drop« – i Henry Purcells ’Music for a While’, troede jeg først.

Men det handlede i virkeligheden om slanger, der fik besked på at fjerne sig i et uddrag af den engelske barokmesters scenemusik til en engelsk 1600-tals-bearbejdelse af Sofokles’ tragedie om Ødipus.

En ung kvinde sang om den galante væver, hun havde valgt til mand, så klangen af traditionel folkemusik trængte frem gennem skotten James MacMillans nutidige tonevæv.

Den danske komponist Jesper Koch havde sat musik til Frank Kjørups digte om den uhyggelige måne, der stirrer ned på sin betragter.

Og så blev det 1900-tals-modernistisk helt ud i det decideret kradsbørstige hos svenske Ingvar Lidholm og kunst-jazzet i Jonathan Rathbones anderledes behagesyge indpakning af ’Vem kan segla’, inden den nu selv afdøde britiske komponist Richard Rodney Bennetts ’A Good-Night’ satte trøstende punktum med reference til den gud, som knap nok længere er vores.