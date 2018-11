Nekrolog over 'B' fra Den Gale Pose: Rasmus Berg var en »god og reel mand, der altid holdt stilen og var en gentleman« Produceren og musikeren Rasmus Berg, tidligere medlem af hiphopbandet Den Gale Pose, er død efter kort tids sygdom, 45 år.

Som teenager hjemme i Hillerød dannede Rasmus B. eller bare B, sammen med vennerne Jesper Dahl (Jokeren), Nicholas Kvaran (Coldhands) og Lasse Bavngaard gruppen Madness 4 Real i slutningen af 1980’erne, inspireret af amerikanske grupper som NWA.

»Jeg gik i for stort tøj og gik rundt og råbte ’fuck tha police’, fuck det hele, selv om der ikke ligefrem var meget politiopgør i Hillerød i slut-80’erne«, har Jokeren fortalt til magasinet Soundvenue.

Det unge band tog til København og spillede på Pumpehuset og Klub 47, der ifølge Jokeren i samme interview »nærmest udgjorde hele hiphopmiljøet dengang«.

I modsætning til tidens trend, som var at rappe på engelsk, skrev gruppen sine tekster på dansk og begyndte selv at producere beats på primitivt, brugt udstyr.

Ad tilfældige veje og med hjælp fra vennen Carsten Willer kom kvartetten til Los Angeles i begyndelsen af halvfemserne, hvor de unge nordsjællændere kom til at producere numre med store navne som Eazy-E og Ice Cube, Rakim, Westside Connection og Mack 10.

»Vi var derovre i tre-fire år, frem og tilbage, hvor vi betalte vores egne flybilletter. Når vi kom hjem til Danmark, vaskede vi trapper, gik med aviser og arbejdede i børnehaver – det var slet ikke sådan et hiphopliv med penge ud af røven. Vi sled i de her røvsyge jobs for at kunne tage derover og producere platinplader«, fortæller Jokeren i interviewet med Soundvenue.

’Folk skal tage alting med måde’

Allerede i Californien begyndte gruppen at skrive sine egne numre på dansk, og ved hjemkomsten i 1995 blev navnet skiftet til det danske Den Gale Pose, som pladedebuterede i 1996 med albummet ’Mod rov’, der var med til at sætte skub i halvfemsernes store bølge af dansksproget rap.

På ’Sådan er reglerne’ fra 1998 leverede Den Gale Pose en født klassiker med ’Spændt op til lir’, hvor Jokeren hyldede sine bandkammerater: ’ Jeg rocker 24-7, 365 sammen med Nick og Rasmus B, yeah’, sang han.

I 2001 fulgt det sidste regulære album med Den Gale Pose, ’Definitionen af en stodder’.

I anledning af albummet talte det, der nu var en trio, med Dorte Hygum Sørensen i Politiken, og Rasmus Berg fortalte om de mange referencer til stoffer i sangene:

»I interviews vil vi godt sige, at vi synes, folk skal tage alting med måde. Og passe på sig selv. Men fordi der er så meget med stoffer på pladen, har vi sagt klart nej til at optræde i nogen form for børnemedier med den«.

Året efter valgte Den Gale Pose at indstille samarbejdet og Jokeren gik solo. I 2011 blev Den Gale Pose gendannet for en kort bemærkning for at medvirke ved koncerten Respekt pt. 2 i KB Hallen sammen med bl.a. Rockers by Choice.

’Drengene samles for første gang i ti år, og vi tager den én gang til for gammel venskabs skyld. Det er en god anledning, og der bliver masser af lir og konfetti. Vi laver et fedt show, men det er denne ene gang’, sagde Rasmus Berg dengang til programmet ’Smag på P3’.

Chief 1 fra netop Rockers by Choice var en af mange musikere, som har kondoleret på Facebook ved budskabet om kollegaens død.

’Åhh fuck ... En god og reel mand, altid holdt stilen og var en gentleman. Gør mig ondt Nick. Sender styrke ud til jer alle.’

I tiden efter Den Gale Pose fortsatte Rasmus Berg med at skrive og producere musik, ofte sammen med Nicholas Kvaran for blandt andre rapperen Kasper Spez.

Rasmus Berg døde tirsdag i sit hjem, omgivet af sin familie. Han efterlader hustru og to børn. Bisættelsen finder sted næste tirsdag kl. 14 fra Skansekapellet i Hillerød.