Københavnerproducer sætter gang i aftenen med en hyldest til 90'ernes vestkysthiphop

1. Erika de Casier: Do My Thing

Jeg har et kæmpe crush på den københavnsbaserede producer Erika de Casier. Hun har en forkærlighed for de underspillede r’n’b-produktioner og blander det sprøde med det flødeholdige, den tunge bas med de knasende trommemaskiner. På sin nye single, ’Do My Thing’, giver hun en hyldest til 1990’ernes vestkysthiphop og G-funkæra.

Hendes stemme er spæd, men har mindst lige så meget attitude som Eazy-E og de andre vestkystlegender og deres skudsalverim.

2. A$AP Rocky: Sundress

Den amerikanske rapper A$AP Rocky har været i studiet med produceren Danger Mouse. Danger Mouse er kendt for at have mikset rapperen Jay-Z’s’ The Black Album’ med musik fra The Beatles klassiske ’The White Album’. Det lyder, som om A$AP Rocky og Danger Mouse har røget sjov tobak og lyttet til syrerock fra Australien og i en eller anden koger har besluttet sig for at udgive begejstringen.

De er ude med et dejligt mærkeligt nummer, der hedder ’Sundress’, som låner fra syrerockgruppen Tame Impala og deres ’Why Won’t You Make up Your Mind’.

3. Glød: Careless

Den dugfriske danske kvintet Glød har hentet deres lyd fra Londons unge tågekonge King Krule. Glød kan ikke skjule den danske dialekt og den danske lyd af bekymringsfri velfærdsstatspop.

Deres nye nummer lyder nært beslægtet med den aarhusianske soulgruppe Liss. Gruppen er i denne uge blevet nomineret til musikmediet Soundvenues Fremtidspris og udkommer med deres debut-ep i det nye år

4. Earl Sweatshirt: The Mint

Earl Sweatshirt er kendt som et af de mere indadvendte medlemmer af hiphopkollektivet Odd Future. Kollektivet tæller navne som Frank Ocean og Tyler, the Creator.

Earl Sweatshirt udkommer i næste uge med albummet ’Some Rap Songs’, der kredser om sorgen, livet, det nære og det abstrakte. Albummet har han skabt, mens han sørgede over faderens død i starten af året. Førstesinglen, ’The Mint’, er melankolsk og mudret og viser nye, mere dybsindige sider af rapperen.

5. Bisse: Himmelbjerget

Bisse er ude med sin niende album ’Tanmaurk’, en såkaldt danmarksrevy , et symfonisk værk om Danmark set gennem Bisses øjne, som undertegnede gav fem hjerter.

Det var ikke mindst på grund af den alternative godnatsang ’Himmelbjerget’, som ophøjer Himmelbjerget og danskens drøm om noget større