For pokker, den mand! 91-årig svensk mesterdirigent fik taget på Koncerthuset til at lette Med nænsomt overblik fik den svenske dirigent Herbert Blomstedt DR's orkester til at toppræstere – og klaversolisten kommer vi til at tale mere om.

FOR ABONNENTER Han er 91. I andre jobs havde man trukket sig tilbage for længst. Men Herbert Blomstedt dirigerer videre – og tak for det. For altså, for pokker, den mand, alene med et godt orkester og noderne til en Brahms-symfoni ... så kan man ikke bede om mere. Det er lige så meget det, den gamle svenske maestro ikke gør, som det, han gør, der gør det, han gør, fantastisk.