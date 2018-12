Billetter til populær musikfestival revet væk på få minutter Billetsalget til Musik i Lejet blev skudt i gang i dag klokken 10. Igen i år er billetterne revet væk.

Musik i Lejet oplever igen i år stor efterspørgsel på billetter.

Klokken 10.00 startede billetsalget, og da klokken rundede 10.39 var alle partoutbilletter udsolgt.

»Det er jo fantastisk, at vi igen i år har fået udsolgt på så kort tid. Vi tror, vi har et rigtig godt produkt og en fantastisk opbakning, og det er vi enormt glade for«, siger Lars Thykier, formand for Musik i Lejet, til TV 2 Lorry.

Det inkluderer både billetter til alle festivalens dage og endagsbilletter til torsdag, fredag og lørdag. Der er dog stadig billetter at købe for de +65-årige.

Også det lokale billetsalg i Tisvildeleje, der kører uden om online-billetsalget, har oplevet stor efterspørgsel. Her stod næsten 300 mennesker i kø fra klokken otte lørdag morgen.

Festivalen opfordrer alle, der ikke fik en billet, til at udvise stor forsigtighed, hvis de planlægger at købe en billet af en privatperson. De anbefaler, at man skriver sig på den officielle venteliste.

Og så har Lars Thykier, der selv har solgt billetter i Tisvildeleje, en opfordring til dem der ikke nåede at få en billet i første omgang:

»Der er nok en del, der får nogle julegavebilletter, for vi har udleveret en del gaveæsker. Jeg ville nok vente til efter den 24. december«, siger han.

Desuden er det også muligt at melde sig som frivillig på festivalen, da der først åbnes op for dette den 1. marts.