»Vi har ingen kommentarer. Vi har travlt med at ændre verden« Mandefri festival i Sverige dømmes for diskrimination

Statement Festival – eller, som de omtaler sig selv, »verdens første store festival kun for kvinder, ikke-binære og transkønnede« – dømmes nu for diskrimination. Det skriver The Guardian.

Det sker på baggrund af festivalens meget klare holdning til mandlige festivaldeltagere: De vil simpelthen ikke se dem på festivalpladsen.

Statement Festival løb første gang af stablen i Göteborg i august, men allerede i juli satte den svenske ombudsmand gang i en undersøgelse af festivalen og dens markante retningslinjer.

Det er på grund af den undersøgelse, at ombudsmanden nu dømmer festivalen. For selv om festivalarrangørerne ikke håndhævede mandeforbuddet, eftersom der »ikke blev gjort forskel på køn i indgangen«, var festivalens anti-mænd-erklæringer forud for eventet stadig med til at »afholde en bestemt gruppe fra at deltage«. Og det er kønsdiskrimination, lyder det fra ombudsmanden.

Arrangørerne bag festivalen giver dog ikke meget for den dom. De har fat i den lange ende, mener de selv:

»Det er trist, at det, som 5.000 kvinder, ikke-binære og transkønnede oplevede som en livsforandrende festival, kan få et par cis-mænd til at flippe ud. Statement Festivals succes viser, at der er brug for os, og diskriminationsombudsmandens dom ændrer ikke på det. Derudover har vi ingen kommentarer. Vi har travlt med at ændre verden«, skriver de på Facebook.

På trods af dommen får Statement Festival ingen straf, da ingen decideret led skade af festivalens restriktioner.

Også i Danmark er dele af musikbranchen kommet på kant med loven.

Forbrændingen i Albertslund anklages nemlig for at handle i strid med ligestillingsloven. Det sker, få uger efter at spillestedet meddelte, at de kun har booket kvindelige kunstnere til programmet i 2019.

Det har de gjort for at vise, »at der er masser af dygtige kvindelige musikere fordelt på mange forskellige genrer og stilarter derude«. Sådan sagde Jeppe Skjold, der er kunstnerisk leder for spillestedet, til Politiken tilbage i november.

Men nu hænger deres økonomiske støtte altså i en tynd tråd. Statens Kunstfond har valgt at sætte Forbrændingens ansøgning om honorarstøtte i bero. Det skriver BT.

»Vores juridiske afdeling har vurderet, at ansøgningen ikke er i overensstemmelse med ligestillingsloven, og vi har samtidig erfaret, at Forbrændingen har søgt dispensation hos Kulturministeriet«, skriver Michael Bojesen, der er formand for Statens Kunstfond, i en sms til Politiken.

»Vi synes, at der er store kvaliteter i Forbrændingens kunstneriske program for 2019, men kan ikke give støtte til initiativer, der ikke er i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning«, skriver han videre.

Om Forbrændingen også i 2019 vil modtage de 280.000 støttekroner, som de modtog i 2018, afhænger nu af Kulturministeriets vurdering af sagen.