Koncerthuset i DR Byen er blevet et bredt hus, der når bredt ud. Men der er stadig ikke en restaurant i stueetagen eller billeder på facaden.

Det var en hård og voldsom fødsel. Budgettet blev overskredet med næsten 200 procent, der var kamp til stregen for at få huset klar til åbningen, og hundredvis af DR-medarbejdere blev fyret i kølvandet på et byggeri, der nu ligger stort og blåt i DR Byen på Amager i København.