Efter svensk CO2-initiativ: Hverken Roskilde, Northside, Tinderbox eller Smukfest har planer om klimavenlig transport af musikere

Ingen af de store rytmiske festivaler i Danmark har planer om at droppe kunstnere fra langdistancedestinationer som USA, Afrika og Australien – en beslutning, der kunne spare på CO 2 ’en, men som også gør det sværere at lægge et varieret program.

Diskussionen er blevet aktuel, efter at Helsingborg Symfoniorkester och Konserthus for nogle dage siden traf beslutning om at fravælge solister, der skal flyves ind. Fra næste sæson vil symfoniorkestret hinsidan bestræbe sig på kun at præsentere dirigenter, sangere og musikere, som bor så tæt på Skåne, at de kan komme til Helsingborg med tog, bus eller bil.

Som beskrevet i Politiken torsdag, er det ikke tanker, de tilsvarende klassiske koncerthuse i Danmark går med, og det lader heller ikke til at være tilfældet i den rytmiske verden.





»Det er ikke noget, vi har planer om. Ikke på den korte bane, i hvert fald«, siger Martin Hjorth Frederiksen, PR-ansvarlig hos Roskilde Festival.

»Vi vil gerne lave et CO 2 -regnskab, vi kan lægge frem, men vi kan ikke indregne transport af kunstnere. Det er simpelthen for løst et datagrundlag«.

I modsætning til den klassiske verden er der i det rytmiske univers meget få såkaldte fly-ins, hvor man flyver nogen ind for en enkelt koncert eller to, siger Martin Hjorth Frederiksen. De fleste bands kommer i forbindelse med en turné og flyver måske fra USA, hvorefter turbussen venter i Europa og transporterer musikerne rundt mellem koncerter og festivaler.

»Vi er ikke herrer over, hvordan kunstnerne rejser. Skulle vi regne på det, skulle vi spekulere i, hvor stor en del af et bands flybilletter og hvilken del af busturene vi skulle regne med. Det bliver for upræcist, og så vil vi hellere lade være«.

Festivalens økonomi er også en del af overvejelsen:

»Vi må spørge os selv, om vi kan blive ved med at få så let udsolgt, hvis vi for eksempel holder op med at booke amerikanske bands. Og det vil igen få indflydelse på, om vi kan donere overskud videre«.

Roskilde Festival ser også en risiko for en »isolationistisk« programpolitik:

»Hvis vi for eksempel ikke kan flyve folk fra Afrika ind og ender med i stedet at booke nationalt og lokalt, ville vi måske lukke os for meget om os selv«, siger Martin Hjort Frederiksen, som i stedet fremhæver Roskildes grønne tiltag med mindst 90 procents økologisk mad i festivalens boder.

Heller ikke Northside i Aarhus eller Tinderbox i Odense har planer om at dømme oversøiske musikere ude, som det er tilfældet i koncerthuset i Helsingborg.

»Det er befriende, at de tager problemet seriøst, for det påvirker jo helt klart miljøet at flyve folk ind«, siger de to danske festivalers talsmand, John Fogde.

»Men der prioriterer vi så at lave festivalerne, så godt som vi kan – og lægge den bæredygtige indsats, hvor vi lettere kan styre den«.