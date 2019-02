Svensk koncerthus med opsigtsvækkende melding: Fremover skal musikerne tage toget for at få lov at spille

Et svensk koncerthus vil fremover vil af miljøhensyn ikke vælge gæstedirigenter og solister, hvis de flyves til landet. Danske fagfæller løfter øjenbrynene og har ikke umiddelbart planer om at følge trop. Det kan gå ud over kvaliteten, siger de.

Når symfoniorkestret i Helsingborg fremover måtte opføre Mahlers ’Das Lied von der Erde’, vil temaet få nye undertoner: Med en ny opsigtsvækkende beslutning har Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus meddelt, at man fra sæson 2020-21 vil være med til at redde livet på Jorden ved at skære ned på CO 2 -udslippet og undlade at flyve gæstesolister og -dirigenter ind udefra.

»Vi vil prioritere at samarbejde med solister og dirigenter, som rejser til os med andre transportmidler end fly«, har lederen af den svenske musikinstitution, Fredrik Österling, skrevet i sin ’Chefens blogg’ på koncerthusets hjemmeside.

Beslutningen er taget i en tid, hvor globale klimaeksperter råber på, at verden vågner op og skruer ned for blusset. Men også i en tid med et stadig mere engageret kunstpublikum, som måske hellere ser, at der drejes på de store håndtag i klimapolitikken. Og som i hvert fald ikke ser nogen idé i at gå på kompromis med kvaliteten.

Fredrik Österling, der ikke kan komme til telefonen i disse dage, forsøger på bloggen at holde balancen:

»Jeg er fuldkommen overbevist om, at det vil lykkes os fortsat at levere orkestermusik på højt internationalt niveau«, skriver han.

I tilfælde af afbud og andre situationer må man bøje det svenske stålprincip og klimakompensere, skriver han, men håbet er, at initiativet, der er en udløber af Helsingborg Kommunes bæredygtige linje, »vil mane til eftertanke og diskussion« og få andre til at spørge sig selv, hvad de kan gøre.

»Som statsligt finansieret institution har vi et medansvar i dette spørgsmål«, skriver Fredrik Österling.

Han ærgrer sig over det forudsigelige i, at »et antal kompromisløse kritikere« allerede er ude på sociale medier med rasende kommentarer. Nogle kalder initiativet »helt idiotisk« og »dybt latterligt«.

»Har man helt mistet sansen for at se, hvor de virkelige udslip sker?«, lyder det i et kritisk spørgsmål.

Men andre er positive og sender likes:

»Fantastisk, at I vil og tør vise os vejen«, skriver en kvinde.

Det er ret svensk

I Danmark er der ikke planer om noget tilsvarende, siger Eyvind Vesselbo, der er formand for den under et år gamle organisation Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner (Deoo), som samler den klassiske musik.

»Hele formålet med de her musikinstitutioner er at få den højeste kvalitet og de bedste udøvere. Det kan man ikke gå på kompromis med«, siger Vesselbo.

Vi kan ikke præstere på et så højt niveau, hvis vi ikke kan tiltrække kunstnere i absolut topklasse fra hele verden Kim Bohr, ensemblechef i DR SymfoniOrkestret

Som tidligere miljøpolitiker for Venstre er Vesselbo selv fortaler for initiativer, der kan modvirke de menneskeskabte klimaforandringer.

»Men det er noget nær umuligt at lægge repertoire, hvis man for eksempel ikke kan hente den dirigent, man helst vil have, i Spanien. Risikoen er, at publikum ikke får den kvalitet, man har som sit formål at give dem«, siger han.

»Det er fint, at der bliver sat fokus på klimaet. Men det vil give nogle problemer, som ikke står mål med den gevinst, man får – trods alt er det jo meget få mennesker, det drejer sig om i det store billede. Man må finde andre måder at spare på«.