Flyrejser sætter milliardrekord i EU, mens klimaskrækken vokser I Danmark var væksten i antal flypassagerer mindst blandt EU-landene med blot 1,5 procent fra 2016 til 2017.

Mens klimaeksperter er samlet i den polske by Katowice for at enes om, hvordan man kan bremse klimaforandringer, præsenterer EU’s statistikkontor en rekord, der ikke gavner klimaet.

Sidste år blev der registreret 1,04 milliarder flypassagerer i EU-området.

Det er første gang, at tallet er over en milliard.

Det konstaterer Eurostat, som også har set på væksten.

Der skete en gennemsnitlig stigning på syv procent i EU fra 2016 til 2017. Den mest markante vækst var i Slovenien, Luxembourg, Estland, Bulgarien og Tjekkiet, hvor den var 20 procent eller lidt under.

Danmark ligger helt i bund, hvad angår væksten i antallet af flypassagerer. Der var 1,5 procent flere passagerer i 2017 sammenlignet med 2016.

Storbritannien ligger helt i top. 265 millioner flypassagerer rejste fra en britisk lufthavn i 2017.

Flyrejser er en stor belastning for CO2-udledningen.

Krav om klimaafgift på fly

I flere lande er der indført klimaafgifter på flyrejser, og onsdag lød samme krav fra en gruppe danske foreninger anført af VedvarendeEnergi.

»Vi er gået sammen, fordi vi synes, at klimaafgifter er et overset emne i dansk politik. Man kan ikke blive ved med at sige, at man har en ambitiøs klimapolitik i Danmark uden også at gøre noget for at begrænse flyenes udledninger«, lød det fra Gunnar Boye Olesen, miljøorganisationen Vedvarende Energi, der en af de 11 organisationer, til Politiken tidligere på ugen.

Men de skal ikke forvente at få indført klimaafgifter. I Folketinget er seks ud af ni partier imod.

Der er FN-klimakonference i Katowice fra 3. til 14. december.



I denne uge har 76 klimaforskere fra 15 lande i en omfattende analyse konkluderet, at 2018 slutter med den største vækst i de globale udledninger i årevis.

Fra 2014 til 2016 så det ud som om, at verden omsider var ved at have knækket CO2-kurven med årlige vækstrater for udledningen på nær nul.

Men sidste år begyndte stigningen igen med en vækstrate på 1,6 procent.

Og i den nye analyse spår forskerne en global CO2-vækst for 2018 på hele 2,7 procent fra den fossile energisektor og industrien.

