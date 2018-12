SAS slog passagerrekord i 2018 SAS leverede et fint regnskab for 2018. Men regningen for brændstof vokser til næste år.

Luftfartsselskabet SAS satte i 2018 passagerrekord med over 30 millioner rejsende. Det oplyser SAS i sit helårsregnskab af det skæve regnskabsår 2017/2018. Resultatet er nogenlunde i tråd med selskabets egne forventninger. Som det allerede har været fremme, ser højere brændstofpriser ud til at kunne skabe udfordringer i fremtiden. SAS meddelte tidligere, at regningen for brændstof i 2019 vil stige med mellem 1,5-2 milliarder svenske kroner. Det skyldes de stigende oliepriser i 2018, på trods af priserne er faldet markant den seneste måned. Hvis man kigger specifikt på de forskellige poster i regnskabet, leverede SAS en omsætning på 44,7 milliarder svenske kroner, svarende til 32,6 milliarder danske kroner. Det er til sammenligning omkring cirka to milliarder svenske kroner mere end sidste år. På bundlinjen kan selskabet glæde sig over et plus på 2 milliarder svenske kroner. Sidste år lød resultatet på 1,7 milliarder svenske kroner. Opdateres ... Ritzau